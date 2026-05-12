Κάτω Τιθορέα: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα

Βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελέα σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Η συνοδεία των αστυνομικών οχημάτων με τους οκτώ συλληφθέντες έφθασε στα δικαστήρια στις 5 το απόγευμα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Εκεί είχε συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων που κατά την άφιξη της συνοδείας, φώναζε συνθήματα συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης άσκησε δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Βαριές κατηγορίες

Οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της:

Συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση ,

Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα κατ’ εξακολούθηση ,

Ληστεία από κοινού και κατά συρροή

Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων

Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) .

Επίσης πλημμελήματα όπως:

παράνομη οπλοφορία,

παράνομη κατοχή όπλων,

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση

βία κατά υπαλλήλων,

παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Πώς δρούσε η συμμορία των «8» που «άδειασε» την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Η οργάνωση, που διέθετε επαγγελματική δομή και βαρύ οπλισμό, είχε μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών εδώ και καιρό, ωστόσο η ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας αποτέλεσε την αρχή του τέλους για την εγκληματική τους πορεία.

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει συστηματική δράση, κυρίως σε ένοπλες ληστείες τραπεζών, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022, και το πεδίο δράσης της δεν περιοριζόταν στην Αττική, αλλά επεκτεινόταν σε πολλές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαπράξει τουλάχιστον δέκα ληστείες σε υποκαταστήματα στις περιοχές του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας και της Νέας Ιωνίας εντός Αττικής. Παράλληλα, «χτύπησαν» στην Αιγείρα Αχαΐας και στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός που αποδεικνύει την επιχειρησιακή δυνατότητά τους να δρουν σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα.

Η εγκληματική τους δραστηριότητα συμπληρωνόταν από συστηματικές κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ενώ παράλληλα εμπλέκονταν σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ, σε επαρχιακές περιοχές, καθώς και σε πλαστογραφίες.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με ιδιαίτερη μεθοδικότητα, καθώς κάθε τους «χτύπημα» βασιζόταν σε έναν λεπτομερή σχεδιασμό: Πριν από κάθε ενέργεια, τα μέλη προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και συστηματική παρακολούθηση των στόχων τους, ώστε να γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια του χώρου.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα στα οποία τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να παραπλανούν τις διωκτικές Αρχές. Με στόχο να σβήνουν τα ίχνη τους, εφάρμοζαν τη μέθοδο της εναλλαγής οχημάτων διαφυγής κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής τους από το σημείο της ληστείας.

Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν επίσης συστηματικά διάφορα μέσα μεταμφίεσης, διασφαλίζοντας ότι η ταυτότητά τους δεν θα γινόταν αντιληπτή από αυτόπτες μάρτυρες ή κάμερες ασφαλείας.

Ο αρχηγός, ο «σύνδεσμος» και το στρατηγείο

Από την έρευνα των αρχών προέκυψαν συγκεκριμένοι ρόλοι για δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους, οι οποίοι αποτελούσαν τον «πυρήνα» της ομάδας. «Εγκέφαλος» ήταν ένας 30χρονος, ο οποίος κατείχε τον ηγετικό ρόλο στην ιεραρχία, έχοντας την ευθύνη για τον συνολικό σχεδιασμό και τον συντονισμό των ενεργειών όλων των μελών. Παράλληλα, είχε εξασφαλίσει τον χώρο συνάντησης, ο οποίος λειτουργούσε ως ορμητήριο για την προετοιμασία των χτυπημάτων της συμμορίας.

Το «στρατηγείο» βρισκόταν στο Γαλάτσι, και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αποτελούσε το κεντρικό σημείο αναφοράς, καθώς εκεί γίνονταν οι συγκεντρώσεις όλων των μελών, όπου και κατέστρωναν με λεπτομέρεια τα σχέδια για τις ένοπλες επιθέσεις τους. Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους και να μην κινήσουν υποψίες στις Αρχές, επέλεγαν να μετακινούνται κυρίως πεζή, αποφεύγοντας τις άσκοπες χρήσεις οχημάτων που θα μπορούσαν να τους προδώσουν.

Επίσης, 26χρονη που συνελήφθη και συζούσε με τον 30χρονο, είχε κομβικό ρόλο στην επικοινωνία της οργάνωσης. Λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη, διασφαλίζοντας τη ροή των πληροφοριών και τον εσωτερικό έλεγχο της ομάδας.

Είχαν υπολογίσει την απόσταση που χρειαζόταν το περιπολικό για να φτάσει στην τράπεζα

Χαρακτηριστικό της μεθοδικότητάς τους είναι ότι είχαν επισκεφθεί την Κάτω Τιθορέα στο παρελθόν για κατόπτευση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε ενέργεια μέχρι να σιγουρευτούν. Είναι επίσης ενδεικτικό πως οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν υπολογίσει ότι το περιπολικό της περιοχής θα χρειαζόταν 27 λεπτά για να προσεγγίσει την τράπεζα. Βασιζόμενοι σε αυτό το δεδομένο, παρέμειναν εντός του καταστήματος για 24 λεπτά, εξαντλώντας τα περιθώρια χρόνου προκειμένου να ολοκληρώσουν τη ληστεία και να διαφύγουν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές είχαν θέσει τα μέλη της συμμορίας υπό διακριτική παρακολούθηση ήδη από το περασμένο Σάββατο. Όταν στελέχη αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερα μέλη να κινούνται προς την περιοχή που έγινε η ληστεία, σήμανε συναγερμός. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες παρακολουθούσαν κάθε τους κίνηση μέχρι τη στιγμή της επέμβασης.