Άση Μπήλιου: «Δεν το άντεξα, γιατί ο ανθρώπινος πόνος είναι πηγάδι χωρίς πάτο – Άρχισα να έχω ψυχοσωματικά»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν την Τρίτη 12 Μαΐου η Άση Μπήλιου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη αστρολόγος αναφέρθηκε στο πώς πήρε την απόφαση να σταματήσει τις συνεδρίες που έκανε.

Σε ερώτηση που δέχτηκε, για τον λόγο που σταμάτησε τις συνεδρίες, η Άση Μπήλιου απάντησε: «Είχα κουραστεί πάρα πολύ. Με μπλόκαρε ο κορονοϊός καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν ήθελα τόσο πολύ. Θα μου πεις ότι θα μπορούσα να το κάνω διαδικτυακά. Δεν ήθελα άλλο. Ήθελα να κάνω λίγη οικονομία ψυχικών δυνάμεων».

«Δηλαδή είχα φτάσει πια να σωματοποιώ τα προβλήματα των ανθρώπων. Γιατί σε εμένα δεν ερχόταν κάποιος που να ήταν σούπερ χαρούμενος. Δεν το άντεξα, γιατί ο ανθρώπινος πόνος είναι αυτό που λέμε το πηγάδι χωρίς πάτο. Δεν μπορείς να σκεφτείς, να διανοηθείς, πού μπορεί να φτάνει», συνέχισε.

«Τα περισσότερα ήταν με προβλήματα»

Ακόμα, η επιτυχημένη αστρολόγος εξήγησε πως: «Όταν λοιπόν έρχονται μάνες οι οποίες έχουν “χάσει” τα παιδιά τους, εγώ αυτόν τον πόνο δεν τον αντέχω. Δυστυχώς, δεν γινόταν να μην το “κουβαλάω” μέσα μου. Λέω τώρα για τέτοιες περιπτώσεις, δεν σας λέω για μία περίπτωση ενός χωρισμού».

«Τα περισσότερα ήταν με προβλήματα. Οπότε με όλο αυτό νομίζω ότι “ξόδεψα” πάρα πολύ ενέργεια, το “κουβαλούσα” μαζί μου, και άρχισα να έχω ψυχοσωματικά», σημείωσε.