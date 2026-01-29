Άση Μπήλιου για την απώλεια της μητέρας του Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Έχω στεναχωρηθεί, ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι»

Το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας του, κάνοντας μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram. Η Άση Μπήλιου στην έναρξη της στήλης της με τα ζώδια, στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, εξέφρασε την θλίψη της για αυτή την απώλεια, ενώ αναφέρθηκε και στη γνωριμία της με τη μαμά του επιτυχημένου παρουσιαστή, την εποχή που συνεργαζόταν μαζί του.

Μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας του Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Άση Μπήλιου είπε ότι: «Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με τον Γρηγόρη που έχασε τη μαμά του. Επειδή την γνώριζα κιόλας, μου ήρθε κάπως το πρωί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, ο καθένας όταν κάποιος χάνει έναν άνθρωπο, βιώνει και τις δικές του απώλειες ξανά».

«Είχαμε συνεργαστεί με τον Γρηγόρη και την γνώριζα, γιατί ερχόταν η μαμά του τότε αρκετά στον “Όμορφο Κόσμο”. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Με την οικογένειά του ο Γρηγόρης γενικά είχε πάρα πολύ θερμές και στενές σχέσεις. Τους έβλεπα δηλαδή τους γονείς του, ερχόντουσαν, ήταν μαζί του, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί, από την πρώτη στιγμή!», συνέχισε.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

