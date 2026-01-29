Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′. Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια.

Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η οδός της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις το σημείο; Είναι ένα από τις πιο γνωστές οδούς της πόλης

Βασιλίσσης Σοφίας

Βασιλίσσης Αμαλίας

Ακαδημίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί την περίοδο 1958-1961 από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» βλέπετε τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, και δεξιά τη Βουλή των Ελλήνων.

Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας είναι από τις μεγαλύτερες και κεντρικότερες λεωφόρους της Αθήνας. Αποτελεί έναν από τους ακριβότερους δρόμους της πόλης και χωρίζει τη συνοικία του Κολωνακίου από το Παγκράτι και τα Ιλίσια. Η λεωφόρος αυτή, καθώς ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος και κατευθύνεται βόρεια προς την Κηφισιά, είχε ονομαστεί αρχικά Λεωφόρος Κηφισιάς. Την 1η Μαρτίου του 1932 όμως το τμήμα από την πλατεία Συντάγματος μέχρι τους Αμπελοκήπους έλαβε το σημερινό όνομα προς τιμήν της βασίλισσας Σοφίας, ενώ το υπόλοιπο τμήμα διατήρησε την ονομασία λεωφόρος Κηφισίας. Μερικά από τα σημαντικά κτίρια που βρίσκονται κατά μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας είναι η Βουλή των Ελλήνων, το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Πολεμικό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκη, το Βυζαντινό Μουσείο, το Σαρόγλειο Μέγαρο, το γνωστό ξενοδοχείο Χίλτον κ.ά. Οι πρεσβείες της Αιγύπτου, της Αργεντινής, της Αυστρίας, της Δανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και της Χιλής βρίσκονται επίσης στο ιστορικό αυτό δρόμο.

Από την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας ξεκινά βόρεια (για να καταλήξει νότια στο Παναθηναϊκό Στάδιο) και η οδός Ηρώδου Αττικού, όπου βρίσκονται το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου. Αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού 1 και κλάδο της Εθνικής Οδού 54.

Ιστορικό

Η λεωφόρος ασφαλτοστρώθηκε για πρώτη φορά κατά τον 20ό αιώνα. Επίσης προστέθηκαν γραμμές τρόλεϊ στις άκρες της λεωφόρου, ενώ νεοκλασικά κτήρια χτίστηκαν στις δύο πλευρές του δρόμου. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο Πόλεμο, χτίστηκαν μοντέρνα κτήρια οκτώ με δέκα ορόφων, ενώ επίσης προστέθηκαν σηματοδότες κυκλοφορίας και φωτισμός. Σήμερα η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας έχει στο δυτικό της τμήμα τέσσερις λωρίδες για κατεύθυνση προς δυτικά και δύο λωρίδες για κατεύθυνση προς ανατολικά, ενώ στο υπόλοιπο της λεωφόρου υπάρχουν τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης και λωρίδας κίνησης λεωφορείων.

Σημαντικά κτίρια της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας

Πολιτισμός

Μουσείο Μπενάκη

Εθνικός Κήπος της Αθήνας

Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Εθνική Πινακοθήκη

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μέγαρο Σταθάτου, τμήμα του Μουσείου Γουλανδρή Κυκλαδικής Τέχνης.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη

Ιδρύματα

Βουλή των Ελλήνων

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γραφεία της Ε.Ε. στην Αθήνα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα

αρκετές άλλες πρεσβείες

Νοσοκομεία

Αρεταίειο Νοσοκομείο

Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Ξενοδοχεία

Hilton Αθηνών

πηγή φωτογραφίας: Liza’s Photographic Archive of Greece – Facebook