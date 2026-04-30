Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Γιατί κρίθηκε προφυλακισμένος ο 89χρονος παρά την ηλικία του – «Λυπάμαι για εκεί που έφτασε» λέει η κόρη του

Προφυλακιστέος κρίθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 89χρονος που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Στην απολογία του που ολοκληρώθηκε πριν από τις περίπου 5 το απόγευμα, ο 89χρονος, φέρεται να υπέβαλε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Εντούτοις, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα παραμείνει κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τόσο την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, όσο και την κατηγορία της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.

Τι ισχυρίστηκε στον ανακριτή

Στις 3 ώρες που παρέμεινε στο γραφείο του Ανακριτή, ο υπερήλικας επανέλαβε όσα ήδη έχει πει στους αστυνομικούς για την επίθεση με καραμπίνα, επιμένοντας ότι η πρόθεσή του ήταν να δημιουργήσει «ντόρο».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος επανέλαβε πολλές φορές στη δικαστική λειτουργό ότι: «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό, ήθελα να πλήξω τον ΕΦΚΑ και τη δικαιοσύνη. Αυτό το έκανα για εσάς, για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και ο ΕΦΚΑ σωστά για τις συντάξεις σας».

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας καλούνται να αξιολογήσουν τόσο τα στοιχεία της δικογραφίας όσο και το αίτημα για ψυχιατρική εξέταση, προκειμένου να κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Θέλει να αποζημιώσει τους τραυματίες

Πάντως, κατά την απολογία του, ο 89χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος για τις πράξεις του, ζητώντας συγγνώμη από τα θύματα και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, δήλωσε ότι επιθυμεί να αποζημιώσει τους τραυματίες, προσφέροντας το ποσό των 2.000 ευρώ στον καθένα.

Επικαλέστηκε για τις πράξεις του, την αγανάκτηση που ένιωθε για την επί σειρά ετών άρνηση των αρμόδιων υπηρεσιών να του αναγνωρίσουν ένσημα από επταετή εργασία του στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται να ισχυρίστηκε, αντιμετώπισε απαξιωτική συμπεριφορά από τους αρμόδιους προς τους οποίους απευθύνθηκε.

Γιατί κρίθηκε προφυλακισμένος ο 89χρονος παρά την ηλικία του

Οι λόγοι που ο 89χρονος, παρά την ηλικία του, κρίθηκε προφυλακιστέος, είναι δύο. Πρώτον, ότι είχε πει στην εισαγγελέα, «να με φοβάσαι, μπορεί και να σε πυροβολήσω» και δεύτερον, έδειξε στις αρχές ένα εισιτήριο για Στρασβούργο. Άρα ήταν και ύποπτος φυγής και για να τελέσει νέα αδικήματα. Επομένως, σύμφωνα με το Mega, η απόφαση των δικαστικών ήταν επί της ουσίας μονόδρομος.

Δεν έδειχνε πάντως στενοχωρημένος, μετά την απόφαση για προφυλάκιση και εκτιμάται πως το περίμενε.

«Είχε ζητήσει την επιμέλεια του παιδιού μου, για να το μεγαλώσει σωστά» αποκαλύπτει η κόρη του 89χρονου

Σωστή χαρακτήρισε την προφυλάκιση του πατέρα της, η κόρη του 89χρονου. Όπως αποκάλυψε, στο παρελθόν ο 89χρονος είχε ζητήσει την επιμέλεια της κόρης της για να τη μεγαλώσει αυτός με τις αρχές που θέλει.

Η μοναχοκόρη του 89χρονου που πλέον ζει στις ΗΠΑ, επιρρίπτει ευθύνες σε συγγενείς που στόχο είχαν -όπως λέει- να βάλουν χέρι σε περιουσιακά στοιχεία του πατέρα της. Είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά δεν ασχολήθηκε κανείς, επιμένει.

«Και όταν εγώ είχα έρθει στην Ελλάδα το 2022, που είχα πάει και είχα βρει τη θεία μου, την αδελφή του και την ανιψιά του, που υποτίθεται ότι τον πρόσεχαν, της είχα πει της θείας μου ότι :”ξέρεις κάτι θεία; Έχει πρόβλημα. Πρέπει να τον βοηθήσετε. Εμένα δεν μ’ ακούει, δεν μου μιλάει, στην κόρη μου δεν μιλάει”. Λέω πείτε του να πάει σε έναν γιατρό» ανέφερε στο Livenews η κόρη του 89χρονου.

Όπως ανέφερε, οι υποψίες της επιβεβαιώθηκαν μεταγενέστερα όταν διαπίστωσε τυχαία πως ο πατέρας της, είχε γράψει όλη την περιουσία του στην αδελφή και στην ανιψιά του.

«Και μου λέει: “όχι, ο πατέρας σου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όλοι οι υπόλοιποι του φέρονται έτσι” και… κάτι τέτοια τρελά. Η κατάληξη ήταν μετά από 2-3 μέρες να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του, ότι εγώ δεν θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Και μού έκοψε και την καλημέρα. Και έπειτα από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά για να τακτοποιήσω κάποια χαρτιά εκεί που χρειαζόμουν, έμαθα ότι έχει γράψει και την περιουσία όλη στην αδελφή του, στην ανιψιά του».

«Λυπάμαι για εκεί που έφτασε ο πατέρας μου»

Ο δικηγόρος του 89χρονου σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο 89χρονος είναι πολύ στεναχωρημένος για τα όσα είπε η κόρη του, γιατί όπως υποστηρίζει ήταν ευεργετημένη και δεν θα έπρεπε να είναι απέναντί του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να είναι απέναντί του.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Εγώ είχα απομακρυνθεί και από τον πατέρα μου και απο την μητέρα μου γιατί δεν είμαι ενας άνθρωπος που μπορεί να εξαγοράσει κάποιος. Εννοώ ότι ο πατέρα του θεώρησε σωστό να επιβληθεί σε εμένα και στην κόρη μου, λέγοντας ότι αν θέλουμε την περιουσία του, θα έπρεπε να πάω να μείνω μαζί του στην Ελλάδα. Φυσικά εγώ τότε γέλασα και είπα όχι» απάντησε η κόρη του 89χρονου.

Και συνέχισε: «Μετά μου ζήτησε την επιμέλεια της κόρη μου, να την στείλω Ελλάδα και να την μεγαλώσει αυτός όπως θέλει. Για να την μεγαλώσει αυτός με τις αρχές που θέλει, για να της δώσει την περιούσια. Δεν ξέρω τι έχει. Ξέρω ότι έχει κάτι ελιές, ένα οικόπεδο και ένα σπίτι, ετοιμόρροπο, στο χωριό, και ένα σπίτι στην Αθήνα».

Αναφορικά για την προφυλάκιση του πατέρα της, η κόρη του τόνισε ότι η απόφαση της δικαιοσύνης είναι σωστή. «Δεν μπορείς να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Το ότι έχει κάποια ηλικία δεν μπορεί να είναι δικαιολογία. Λυπάμαι για εκεί που έφτασε ο πατέρας μου».

«Εγώ δουλεύω 10, 12, και 14 ώρες την ημέρα για να μεγαλώσω το παιδί μου. Μένω στο ενοίκιο. Στο παιδί μου δεν λείπει τίποτα. Κάποιες φορές έδινε χρήματα στην κόρη μου αλλά ήθελε να πάει στην Ελλάδα» πρόσθεσε.

«Απέναντι σε μένα και στην οικογένειά μου ήταν ήρεμος, καλός και δοτικός»

Η ανιψιά του 89χρονου, με την οποία ο ηλικιωμένος συγκατοικούσε στα Άνω Πατήσια, τις τελευταίες μέρες, επιμένει πως το σπίτι ήταν δικό της από παλιά και αρνείται κατηγορηματικά πως έκανε προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον θείο της.

«Τον φιλοξενώ στο σπίτι μου επί της οδού Ανθέων όποτε έρχεται στην Αθήνα. Μάλιστα του έχω δώσει και κλειδιά για το σπίτι. Απέναντι σε μένα και στην οικογένειά μου ήταν ήρεμος, καλός και δοτικός, καθώς δεν είχε άλλους συγγενείς ως στήριγμα και μας είχε σαν οικογένειά του. Και απέναντι στους γείτονες συμπεριφερόταν κανονικά, όμως δεν είχε πολλές επαφές» είπε η ανιψιά του 89χρονου στην εκπομπή του Mega.

Όπως λέει το πρωί της περασμένης Τρίτης, η ίδια και ο 89χρονος έπιναν μαζί καφέ στο σπίτι που ζούσαν.

«Την Τρίτη το πρωί ξύπνησα γύρω στις 07:00 και εκείνος ήταν ήδη ξύπνιος. Κάτσαμε και ήπιαμε καφέ και καθόλη την διάρκεια ήταν ήρεμος, συμπεριφερόταν κανονικά όπως συμπεριφέρεται κάθε μέρα. Από την προηγούμενη ημέρα μου είχε πει ότι θα φύγει για Χανδρινό και μου ανέφερε πάλι ότι θα σκοτώσει. Αφού ήπιαμε καφέ, περί ώρα 08:20 χτύπησε ένας ταξιτζής το θυροτηλέφωνο για να κατέβει, όμως εκείνος δεν ήταν έτοιμος και μέχρι να ετοιμαστεί πέρασε περίπου μισή ώρα» ανέφερε.

Η ανιψιά του ηλικιωμένου λέει πως είχε ακούσει στο παρελθόν τον θείο της να απειλεί, αλλά δεν έδωσε σημασία, καθώς δεν πίστευε ότι θα κάνει το επόμενο βήμα.

«Γενικά ήταν ένας παράξενος άνθρωπος, πίστευε ότι του είχαν κάνει μάγια και για αυτό τον λόγο είχε χωρίσει με την πρώην σύζυγό του. Τουλάχιστον δέκα χρόνια μας έλεγε ανά διαστήματα ότι θα σκοτώσει τα άτομα που τον αδίκησαν, αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με το ΙΚΑ, σχετικά με κάποια ένσημα για τα οποία δεν του έδιναν σύνταξη».

«Ανέφερε ότι θα τους σκοτώσει αυτούς που τον αδίκησαν για να πάρει εκδίκηση»

Ούτε η ανιψιά του, ούτε κανένας άλλος από τους συγγενείς του 89χρονου ανησύχησαν από τα οργισμένα ξεσπάσματά του. Δεν ζήτησαν ιατρική βοήθεια, ούτε απευθύνθηκαν στην αστυνομία.

«Εκείνος εργαζόταν 40 χρόνια στην Αμερική και όταν γύρισε στην Ελλάδα, δεν του έδιναν σύνταξη για κάποια ένσημα που είχε εδώ. Ανέφερε συνέχεια ότι τον αδίκησαν, καθώς έχασαν το βιβλιάριο του με τα ένσημα. Μάλιστα κινήθηκε νομικά, αλλά έχασε το δικαστήριο. Έκτοτε ανέφερε ότι θα τους σκοτώσει αυτούς που τον αδίκησαν για να πάρει εκδίκηση. Όχι για την σύνταξη αλλά όπως ανέφερε γιατί αποκάλεσαν “Γενίτσαρο”, το οποίο μας έλεγε ότι τον πρόσβαλε. Εμείς δεν του δίναμε σημασία».

«Το πιστόλι το είχε στο σπίτι. Το είχε δείξει και στην κόρη μου. Τελευταία φορά που είχε έρθει η κόρη μου να δει που είχε έρθει Ελλάδα και τον είχε πάει και το είχε δει», πρόσθεσε η κόρη του.

«Έπειτα μου είπε ότι τον έκλεισαν στο ψυχιατρείο»

Ο 89χρονος συνήθιζε να περνάει μεγάλα διαστήματα στο χωριό του, έξω από την Πύλο και όταν βρισκόταν στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, έμενε στο σπίτι της ανιψιάς του. Εκείνη λέει ότι στο παρελθόν, θυμάται να της είχε πει πως είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο. Κάτι που η ίδια δεν μπορεί να επιβεβαιώσει.

«Μου είχε αναφέρει ότι γύρω στο 2018 είχε πάει στα Δικαστήρια και στον εισαγγελέα, κρατώντας μαζί του φυσίγγια, τα οποία τα άφησε στο γραφείο του και του είπε συγκεκριμένα “Εγώ ό,τι είχα να κάνω το έκανα. Είναι δικιά σας η υπόθεση από εδώ και πέρα, εσείς είστε τα Δικαστήρια και εάν δεν την λύσετε αυτή την φορά σας φέρνω τα φυσίγγια, αλλά την επόμενη θα φέρω την καραμπίνα”. Έπειτα μου είπε ότι τον έκλεισαν στο ψυχιατρείο».

Οι επιθέσεις και η σύλληψη

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις το πρωί της Τρίτης (28/4), ο 89χρονος ταξίδεψε στην Πάτρα, όπου συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε ξενοδοχείο της πόλης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο αλλά και ένα εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι με πλοίο της γραμμής προς την Ανγκόνα της Ιταλίας.

Ο 89χρονος φέρεται να σχεδίαζε για έναν χρόνο τις ένοπλες επιθέσεις του και το πλάνο του, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, ως ένα σημείο λειτούργησε.

Αρχικά μπήκε απαρατήρητος στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, άνοιξε πυρ και τραυμάτισε έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια αποχώρησε με ταξί από το σημείο, πήγε Εφετείο, όπου και πάλι πυροβόλησε, με τα σκάγια να χτυπούν τέσσερις ανθρώπους. Και οι τέσσερις νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο και την Τετάρτη πήραν εξιτήριο.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τον αναζητούσαν δεκάδες ένστολοι, ο ηλικιωμένος μπόρεσε να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει στην Πάτρα, όπου τελικά συνελήφθη. Μάλιστα, όπως ανέφερε μάρτυρας στον ANT1, ο 89χρονος μπήκε στο ξενοδοχείο της Πάτρας με τις χειροπέδες και χαμογελώντας είπε: «ευχαριστώ παιδιά, θα με δείτε στις ειδήσεις».