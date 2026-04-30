Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ επιδιώκουν την αποπομπή Αραγτσί – Τον κατηγορούν για «ευθυγράμμιση» με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ φέρονται να επιδιώκουν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον ότι λειτουργεί υπό τις οδηγίες των Φρουρών της Επανάστασης χωρίς να ενημερώνει την κυβέρνηση.

Κατηγορίες για παράκαμψη της προεδρίας

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Iran International, οι δύο άνδρες θεωρούν ότι ο Αραγτσί έχει τις τελευταίες εβδομάδες λειτουργήσει όχι ως μέλος της κυβέρνησης, αλλά περισσότερο ως συνεργάτης του Αχμάντ Βαχίντι, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ο Ιρανός ΥΠΕΞ φέρεται να κινείται χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο, συντονιζόμενος απευθείας με τον Βαχίντι και ακολουθώντας τις οδηγίες του στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η στάση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Πεζεσκιάν, ο οποίος φέρεται να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής του Αραγτσί αν συνεχιστεί.

Εσωτερικές τριβές στην ηγεσία

Οι εντάσεις στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας δεν είναι νέο φαινόμενο. Ήδη από τις 28 Μαρτίου είχαν υπάρξει αναφορές για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Πεζεσκιάν και Βαχίντι, κυρίως για τη διαχείριση του πολέμου και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ακολούθησαν πληροφορίες ότι ο πρόεδρος αισθάνεται πολιτικά εγκλωβισμένος, ακόμη και στερημένος από την αρμοδιότητα να διορίζει αντικαταστάτες σε κυβερνητικές θέσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Βαχίντι φέρεται να έχει δηλώσει ότι, λόγω της κρίσιμης κατάστασης πολέμου, οι βασικές και ευαίσθητες θέσεις πρέπει να ελέγχονται απευθείας από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Διαφωνίες και για την ομάδα διαπραγμάτευσης

Παράλληλα, εντάσεις καταγράφονται και γύρω από τη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν.

Στις 27 Απριλίου, ομάδα βουλευτών που πρόσκειται στον σκληροπυρηνικό Σαΐντ Τζαλιλί αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση στήριξης προς την ομάδα διαπραγμάτευσης υπό τον Γκαλιμπάφ, παρά το γεγονός ότι αυτή είχε τη στήριξη 261 βουλευτών.

Μεταξύ όσων δεν υπέγραψαν περιλαμβάνονται γνωστά σκληροπυρηνικά στελέχη, όπως ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν και ο Μορτεζά Αγκατεχρανί.

Αβεβαιότητα για την ηγεσία των συνομιλιών

Προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Γκαλιμπάφ είχε παραιτηθεί από την ηγεσία της διαπραγματευτικής ομάδας, μετά από επίπληξη για την προσπάθειά του να εντάξει το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας στις συνομιλίες.

Την ίδια στιγμή, ο Αραγτσί φέρεται να επιδίωκε να αναλάβει ο ίδιος την ηγεσία των διαπραγματεύσεων.

Τελικά, στις 24 Απριλίου μετέβη μόνος του στο Ισλαμαμπάντ για να παραδώσει πρόταση της Τεχεράνης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες απορρίφθηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.