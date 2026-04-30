Τραμπ κατά Μερτς: Να ασχοληθεί με τη «διαλυμένη» χώρα του αντί να παρεμβαίνει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, καλώντας τον να αφιερώσει περισσότερο χρόνο «στη διόρθωση της διαλυμένης χώρας του» και λιγότερο στην παρέμβαση για το Ιράν.

Η δήλωση έγινε μέσω της πλατφόρμας Truth Social και εντάσσεται σε έναν συνεχιζόμενο κύκλο αντεγκλήσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Βερολίνου.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας (όπου υπήρξε εντελώς αναποτελεσματικός!) και στο να διορθώσει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας, και λιγότερο χρόνο στο να παρεμβαίνει σε εκείνους που εξαλείφουν την ιρανική πυρηνική απειλή, καθιστώντας έτσι τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας – πιο ασφαλή!».

Κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ – Γερμανίας

Η τοποθέτηση Τραμπ έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Μερτς από στρατιωτική βάση, όπου είχε τονίσει ότι η σχέση με τις ΗΠΑ παραμένει «ιδιαίτερα κοντά στην καρδιά» της Γερμανίας.

Ωστόσο, η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Στο φόντο η απειλή αποχώρησης στρατευμάτων

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, όπου βρίσκονται κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή θεωρείται απάντηση σε προηγούμενη δήλωση του Μερτς, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το Ιράν «ταπείνωσε» τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνεχίζεται η διπλωματική αντιπαράθεση

Οι διαδοχικές δηλώσεις αποτυπώνουν το τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο συμμάχων, σε μια περίοδο που οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάζονται λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.