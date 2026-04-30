Τραμπ: Ζητά την απόλυση του Τζίμι Κίμελ μετά το αμφιλεγόμενο σχόλιο για τη Μελάνια

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: AP Photo/Mark Schiefelbein

Νέα επίθεση κατά του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ανοιχτά την απόλυσή του από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, με αφορμή αστείο που έκανε για τη Μελάνια Τραμπ.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social:

«Πότε θα απολύσει το ABC Fake News Network τον σοβαρά μη αστείο Τζίμι Κίμελ, που ανίκανoς παρουσιάζει μία από τις χαμηλότερης τηλεθέασης εκπομπές στην τηλεόραση; Ο κόσμος είναι θυμωμένος. Καλύτερα να γίνει σύντομα!!!»

Το αστείο που προκάλεσε αντιδράσεις

Η ένταση προκλήθηκε μετά από σατιρικό μονόλογο του Κίμελ, όπου, αναφερόμενος στη Μελάνια Τραμπ, είπε ότι έχει «μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα».

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα επειδή ήρθε κοντά χρονικά σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, γεγονός που αύξησε την ευαισθησία γύρω από τέτοιου είδους αναφορές.

Η Μελάνια Τραμπ χαρακτήρισε το σχόλιο «μισαλλόδοξο και επικίνδυνο», ζητώντας από το ABC να λάβει μέτρα κατά του παρουσιαστή.

Πολιτική και επικοινωνιακή σύγκρουση

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, με τον Τραμπ να εντείνει την πίεση προς το δίκτυο και τον Κίμελ να υπερασπίζεται το σχόλιό του ως «απλή σατιρική αναφορά» που δεν σχετίζεται με βία.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σύγκρουση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και τηλεοπτικής σάτιρας στις ΗΠΑ, με το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

