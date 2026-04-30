Αμπελόκηποι: Στη σύλληψη μιας 72χρονης προχώρησαν οι Αρχές για το παράνομο «γηροκομείο» – Η αγγελία στο διαδίκτυο και η καταγγελία για απειλή

Στη σύλληψη μίας 72χρονης προχώρησαν οι Αρχές στους Αμπελόκηπους, καθώς η γυναίκα κατηγορείται ότι λειτουργούσε παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων γυναικών μέσα σε διαμέρισμα, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης (28/04), έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. Σε βάρος της 72χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Η αγγελία και οι όροι φιλοξενίας

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, η κατηγορούμενη είχε αναρτήσει αγγελία σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, μέσω της οποίας προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών έναντι 650 ευρώ τον μήνα. Στην αγγελία παρέθετε και αριθμό τηλεφώνου, ώστε να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι.

Όταν συγγενικά πρόσωπα των ηλικιωμένων επικοινωνούσαν μαζί της, η 72χρονη φέρεται να όριζε συνάντηση σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου στεγαζόταν η παράνομη μονάδα φροντίδας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η κατηγορούμενη έθετε ως όρο οι ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας.

Η καταγγελία για απειλή και τα ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 72χρονη φέρεται επίσης να απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων, αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, ενώ εντόπισαν τέσσερις ηλικιωμένες που φιλοξενούνταν στον χώρο.

Παραβάσεις για ζώα και παραπομπή στον Εισαγγελέα

Παράλληλα, οι Αρχές βεβαίωσαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, καθώς στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τέσσερα ζώα, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι προβλεπόμενες συνθήκες φροντίδας.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.