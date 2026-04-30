Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έπειτα από τροχαίο

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, όταν το υπηρεσιακό δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 17:30, στην οδό Παλαιού Σταθμού 14, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Το δίκυκλο φέρεται να ανήκει στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο ένστολοι, οι οποίοι επέβαιναν στη μηχανή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας της περιοχής.