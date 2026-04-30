Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Αττική Οδός – Δείτε LIVE την κίνηση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με προβλήματα να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στην Αττική Οδό, στον Κηφισό και στην Περιφερειακή Υμηττού.

Συγκεκριμένα στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

ανω των 45 λεπτών από Παιανία έως Κηφισίας,

20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Ρέντη και να φτάνουν μέχρι και το ύψος των Άνω Πατησίων. Στην κάθοδο, καθυστερήσεις σημειώνονται μόνο στην είσοδο της Αττικής Οδού στην Μεταμόρφωση.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Λεωφόρο Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Με δυσκολίες η κυκλοφορία στην περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τη Δουκίσσης Πλακεντίας έως και τον Σταυρό.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην λεωφόρο Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

