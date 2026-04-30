Έβελυν Ασουάντ: «Κάποια στιγμή είχαν μπερδευτεί αυτές οι γλώσσες στο μυαλό μου…» – Η εξομολόγηση για τη ζωή της

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Έβελυν Ασουάντ

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν η Έβελυν Ασουάντ το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε για την καταγωγή της και τις μητρικές της γλώσσες.

Αναφερόμενη στην καταγωγή της, η Έβελυν Ασουάντ είπε ότι: «Είμαι μισή από την Συρία. Ο πατέρας μου είναι Σύριος, μισός από τη Δαμασκό και μισός από το Χαλέπι, και η μητέρα μου είναι Ελληνίδα. Απλά εγώ γεννήθηκα εδώ, στην Ελλάδα.

«Οι γονείς μου σπούδαζαν μαζί στις Βρυξέλλες, πέρασαν και από την Συρία, πέρασαν από διάφορα μέρη μέχρι να καταλήξουν στο πού θα ζήσουν τελικά, αλλά νομίζω ότι η μάνα μου το είχε έτσι και αλλιώς από πριν. Δεν του το είχε πει, αλλά το είχε στο μυαλό της ότι θα πάει στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

«Τα έλεγα λίγο ελληνογαλλικά»

Στη συνέχεια, η ηθοποιός και τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως: «Η μαμά μου αγαπάει πολύ αυτή την χώρα. Αγαπάει τον ήλιο, την θάλασσα. Επίσης αγαπάει την ελληνική γλώσσα. Ο πατέρας μου μιλάει γαλλικά, αλλά ας πούμε στο σπίτι ενώ ξέρει γαλλικά η μητέρα μου, του απαντάει στα ελληνικά».

«Τα ελληνικά και τα γαλλικά είναι οι δύο μητρικές μου γλώσσες. Γνωρίζω λίγα αραβικά. Ήθελε να μάθω τα γαλλικά, οπότε μου μιλούσε γαλλικά στο σπίτι, και συνεννοούμασταν έτσι. Βέβαια κάποια στιγμή είχαν μπερδευτεί αυτές οι γλώσσες στο μυαλό μου, τα έλεγα λίγο ελληνογαλλικά», συμπλήρωσε.

