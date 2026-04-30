Ερέτρια: 64χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Σε προχωρημένη σήψη η σορός του

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

ΕΚΑΒ

Τις συνθήκες θανάτου ενός 64χρονου άνδρα στη Μαγούλα Ερέτριας διερευνά η αστυνομία, μετά τον εντοπισμό της σορού του σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, το απόγευμα της Τετάρτης, οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα περιστατικό που ξεκίνησε από την παρατηρητικότητα των γειτόνων, οι οποίοι ανησύχησαν καθώς ο άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετά εικοσιτετράωρα.

Η απουσία του 64χρονου από τις καθημερινές του συνήθειες κίνησε τις υποψίες κατοίκου της περιοχής, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η οικία ήταν ασφαλισμένη, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή κλειδαρά για την παραβίαση της εισόδου. Στο σημείο βρισκόταν και η κόρη του 64χρονου, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με την τραγική είδηση του θανάτου του πατέρα της.

Κατά την είσοδο στο σπίτι, οι αρχές εντόπισαν τη σορό σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. Το γεγονός αυτό μαρτυρά πως ο άτυχος άνδρας είχε αφήσει την τελευταία του πνοή μέρες πριν, χωρίς κανείς να αντιληφθεί έγκαιρα το συμβάν. Η κατάσταση της σορού κατέστησε σαφές πως η επέμβαση των αρχών ήταν η κατάληξη μιας σιωπηλής τραγωδίας που εκτυλίχθηκε πίσω από κλειστές πόρτες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Ερέτριας, το οποίο διεξάγει τη σχετική προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το μοιραίο. Προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και να επιβεβαιωθούν τα ακριβή αίτια, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας αναμένεται να ρίξουν φως στον ακριβή χρόνο και τον τρόπο θανάτου του 64χρονου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

