Κολομβία: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Μπογκοτά λόγω drone

Αναστάτωση προκλήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Ελ Ντοράδο της Μπογκοτά, όταν οι αρχές εντόπισαν μη εξουσιοδοτημένο drone κοντά στη ζώνη προσέγγισης των διαδρόμων, οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή των πτήσεων για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα.

Εντοπισμός drone και άμεση διακοπή λειτουργίας

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:20 το πρωί (τοπική ώρα), όταν η Πολεμική Αεροπορία της Κολομβίας επιβεβαίωσε την παρουσία drone στην περιοχή Ενγκατιβά, κοντά στην περίμετρο του αεροδρομίου, σύμφωνα με το The City Paper της Μπογκοτά.

Οι αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, διακόπτοντας προσωρινά απογειώσεις και προσγειώσεις, ενώ δύο αεροσκάφη αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν «go-around» για λόγους ασφαλείας.

Επηρεάστηκαν διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις

Μεταξύ των πτήσεων που επηρεάστηκαν ήταν ένα Boeing 787 της LATAM από το Σαντιάγο της Χιλής, το οποίο αναγκάστηκε να κάνει κύκλους πάνω από τη Μπογκοτά πριν λάβει άδεια προσγείωσης.

Παράλληλα, πτήση της Avianca εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο Ελ Εδέν, καθώς δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσέγγισή της.

Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε περίπου στις 5:44 π.μ., αφού διασφαλίστηκε ότι ο εναέριος χώρος ήταν ασφαλής.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοια διακοπή λειτουργίας το βράδυ της Τρίτης, όταν εντοπίστηκε άλλο drone πάνω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, προκαλώντας αναστολή πτήσεων για περίπου 45 λεπτά.

Τότε είχαν ενεργοποιηθεί και στρατιωτικά συστήματα αντιμετώπισης drones, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί τελικά στόχος.

Ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων

Οι επαναλαμβανόμενες παρεμβολές έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Λατινικής Αμερικής, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 35 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η χρήση drones κοντά σε αεροδρόμια απαγορεύεται αυστηρά, καθώς ακόμη και μικρές συσκευές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα, ιδιαίτερα κατά την απογείωση και προσγείωση.

Έρευνα σε εξέλιξη

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο χειριστής των drones, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κολομβίας, τέτοιες παραβάσεις μπορεί να επιφέρουν βαριά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.

Οι αρχές τονίζουν ότι απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.