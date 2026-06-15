Στην ΓΑΔΑ θα διανυκτερεύσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος – Το πρωί της Τρίτης θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά

Στην ΓΑΔΑ θα διανυκτερεύσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ο οποίος νωρίτερα είχε μεταβεί στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου η οποία έκανε δεκτή την αναίρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκισή του.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία οι αστυνομικές αρχές έλαβαν το απόγευμα την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για την επιστροφή του Γιωτόπουλου στις φυλακές.

Το απόγευμα ο «Λάμπρος» της 17 Νοέμβρη βγήκε από το σπίτι του στον Βύρωνα και επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού συνοδεία περιπολικών. Ωστόσο σε μικρή απόσταση από το σπίτι οι αστυνομικοί τον επιβίβασαν σε ένα από τα περιπολικά με το οποίο μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό.

Εκεί όμως, παρότι είχε δοθεί εντολή από την εισαγγελία για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του εγγράφου της δικαστικής απόφασης, εν τέλει οι φυλακές δεν τον δέχτηκαν, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ακολούθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Εισαγγελέα των Φυλακών με τον Εισαγγελέα Εφετών χωρίς όμως να καταλήξουν με την παραμονή του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη σε αυτές και με τον ίδιο να επιστρέφει στη ΓΑΔΑ για να διανυκτερεύσει εκεί.

Το πρωί της Τρίτης (16/6) πλέον και αφού θα έχει ακολουθηθεί όλη η διαδικασία της εκθέσεως συλλήψεως και της δακτυλοσκόπησης θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών στον Πειραιά για να ακολουθηθεί κανονικά η διαδικασία και ύστερα να οδηγηθεί στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Με ταξί επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, το Ε΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την εισαγγελική αναίρεση και ακύρωσε το βούλευμα που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του μόλις τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Μετά την έκδοση του βουλεύματος, η απόφαση του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, που εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και εκτέλεσης ποινής.

Η αστυνομία με το ένταλμα μετέβη στο σπίτι του Γιωτόπουλου στον Βύρωνα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (15/6).

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο, ο καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, κατέβηκε από το σπίτι του με αποσκευή και επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση τις φυλακές Κορυδαλλού.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου

Οι ανώτατοι δικαστές, ύστερα από πολυήμερη διάσκεψη που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και ολοκληρώθηκε σήμερα, έκριναν ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά δεν εφάρμοσε σωστά το ισχύον νομικό πλαίσιο. Συγκριμένα, διαπίστωσαν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου του 2021 που προβλέπει ότι καταδικασμένοι σε πολλαπλά ισόβια πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 έτη πραγματικής κράτησης πριν εξεταστεί αίτημα αποφυλάκισης.

Στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί οριστικά σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», το όριο αυτό δεν είχε συμπληρωθεί. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι δικαστές έκριναν ότι η αποφυλάκισή του ήταν πρόωρη και μη νόμιμη.