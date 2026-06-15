Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα: Άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς στο κοντέινερ – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Κόνιτσα από την οικογενειακή τραγωδία με τα τέσσερα αδέλφια που έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/6) στο κοντέινερ όπου ζούσαν. Το πατρικό τους σπίτι είχε γκρεμιστεί στο σεισμό του 1996 και έκτοτε, αρνούνταν πεισματικά να εγκαταλείψουν την γη της οικογένειας τους.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην περιοχή Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί, τρεις γυναίκες 69, 83 και 85 ετών ένας άνδρας 76 ετών.

Τα 4 αδέλφια ζούσαν στο κοντέινερ από τον σεισμό του 1996

Τα 4 αδέλφια έμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ για τρεις ολόκληρες δεκαετίες, από τον μεγάλο σεισμό του 1996 μέχρι και σήμερα. Ο μεγάλος σεισμός που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 1996 κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι τους, το οποίο βρισκόταν ακριβώς πίσω από το κοντέινερ.

Στο πλαίσιο της τότε ανοικοδόμησης, το κράτος τους είχε προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης της κατοικίας τους. Εκείνοι, όμως, αρνήθηκαν και επέλεξαν να συνεχίσουν τη ζωή τους μέσα στο κοντέινερ. Έλεγαν ότι είναι συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο τους. Αρνούνταν ακόμη και το ενδεχόμενο να πάνε σε κάποια Δομή ή σε κάποιον άλλο χώρο.

Τόσο ο Δήμος Κόνιτσας όσο και η Εκκλησία είχαν σταθεί όλα αυτά τα χρόνια αδιάλειπτα στο πλευρό των 4 αδελφών. Παρά το γεγονός ότι τα αδέλφια αντιμετώπιζαν κάθε προσφορά με καχυποψία και άρνηση, η μέριμνα ήταν καθημερινή, με τις τοπικές δομές να τους εξασφαλίζουν το φαγητό και τα απαραίτητα τρόφιμα. Η κατάσταση ήταν τόσο οριακή, που στο παρελθόν οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν αναγκαστεί να ενημερώσουν την Εισαγγελία. Μάλιστα, είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία στον χώρο.

«Κοντέινερ – υγειονομική βόμβα»

Σημειώνεται, ότι οι κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων ηλικιωμένων. Μάλιστα, πολλές φορές ο Δήμος επιχείρησε να παρέμβει για να μετεγκατασταθούν σε σπίτι χωρίς αποτέλεσμα, καθώς υπήρχε άρνηση από την πλευρά τους. Οι γείτονες, συγκλονισμένοι, κάνουν λόγο για ένα κοντέινερ-υγειονομική βόμβα.

Οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, ζούσαν μέσα σε έναν βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια χώρο, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς στο κοντέινερ

Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής, διενεργούν έρευνες για τα αίτια της φωτιάς – ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται και το σενάριο η φωτιά να προκλήθηκε από κάποιο κερί ή καντήλι που άναβαν για φως. Το σημείο της τραγωδίας παραμένει αποκλεισμένο. Οι αρχές εξετάζουν και αν το κοντέινερ ήταν συνδεδεμένο με ηλεκτρική παροχή, που ίσως οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς,