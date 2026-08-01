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Θεσσαλία: Φωτιά στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Θεσσαλίας, με το περιστατικό να γνωστοποιείται σήμερα 1 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:30.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Θεσσαλίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 1 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 3)

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας .

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