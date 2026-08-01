Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μήνυμα από το 112 – «Αν βρίσκεστε σε Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, απομακρυνθείτε προς Βίλια»

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Συναγερμός έχει σημάνει για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Πόρτο Γερμενό, με τις Αρχές να αποστέλλουν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112.

Οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα προς τα Βίλια, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να συμμορφώνονται με τις επίσημες οδηγίες.