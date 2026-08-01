Οι ποταμοί της Ευρώπης στερεύουν και αποκαλύπτουν μυστικά χιλιάδων ετών: Ναυάγια και οστά μαμούθ έρχονται στην επιφάνεια

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Το καλοκαίρι της Ευρώπης με την ασυνήθιστη ζέστη και την ξηρασία έχει ωθήσει ορισμένα από τα ποτάμια της σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας λείψανα που έχουν βυθιστεί για πολύ καιρό, από αρχαία οστά μέχρι ναυάγια εκατοντάδων ετών.

Τα λείψανα ενός αρχαίου μαμούθ ανακαλύφθηκαν την Τετάρτη στην πρόσφατα αποκαλυφθείσα κοίτη του Δούναβη στη βόρεια Βουλγαρία, αφού η στάθμη του ποταμού είχε πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ο διευθυντής του Περιφερειακού Μουσείου Ιστορίας στην κοντινή πόλη Ρούσε δήλωσε ότι η ανακάλυψη αποτελείται από μια κάτω γνάθο, δύο χαυλιόδοντες και ενδεχομένως ένα πλευρό, σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Τα οστά θα εξεταστούν τώρα για να επιβεβαιωθεί το εύρημα.

Ο Δούναβης διασχίζει επίσης την Κροατία, όπου η υποχώρηση του νερού έχει αποκαλύψει τον σκελετό ενός φορτηγού πλοίου που ονομάζεται Fulton, το οποίο μετέφερε άνθρακα στον ποταμό όταν βυθίστηκε το 1937.

Και στη Σερβία, το συρρικνωμένο ποτάμι έχει αποκαλύψει τα ερείπια ενός βυθισμένου ναζιστικού πολεμικού πλοίου.

Αυτό το καλοκαίρι, η Ευρώπη έχει πληγεί από μια σειρά ακραίων καύσωνων. Οι επιστήμονες είναι σαφείς ότι τέτοια φαινόμενα έχουν γίνει πιο έντονα από την ανθρωπογενή κλιματική κρίση.

Τα ορμητικά ποτάμια έχουν συρρικνωθεί, τεράστιες εκτάσεις αποξηραμένης κοίτης ποταμών βρίσκονται πλέον εκτεθειμένες και η κρίση επηρεάζει τα πάντα, από τη ναυτιλία και τον τουρισμό έως τη διαθεσιμότητα νερού και την παραγωγή ενέργειας.

Τμήματα του Δούναβη, του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης που διασχίζει 10 χώρες, έχουν συρρικνωθεί σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα.

Στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, η εθνική αρχή υδάτων μέτρησε την Τετάρτη τη στάθμη του νερού στον Δούναβη κατά 9 ίντσες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο χαμηλό ρεκόρ των 13 ιντσών που είχε σημειωθεί το 2013, σύμφωνα με το Associated Press.

Έχει σοβαρές επιπτώσεις όμως και στην ενέργεια. Η Ουγγαρία πρόκειται να κλείσει έναν πυρηνικό σταθμό που παράγει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια της χώρας, ενδεχομένως για εβδομάδες.

«Για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια, ολόκληρος ο πυρηνικός σταθμός Paks θα κλείσει εντελώς λόγω της πρωτοφανούς χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενδέχεται να προκύψει ενεργειακή κρίση από τη Δευτέρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Peter Magyar την Πέμπτη σε ανάρτηση στο X. Το νερό από τον Δούναβη χρησιμοποιείται για την ψύξη της εγκατάστασης.

Τα πλοία αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς τα φορτηγά πλοία αναγκάζονται να μειώσουν σημαντικά τα φορτία τους για να αποφύγουν να κολλήσουν, γεγονός που καθιστά τη ναυτιλία πολύ πιο αργή και πιο ακριβή.

Τα συρρικνωμένα ποτάμια επηρεάζουν επίσης τον τουρισμό, αναγκάζοντας ορισμένες κρουαζιέρες σε ποτάμια να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν τα δρομολόγιά τους. Ένα κρουαζιερόπλοιο προσάραξε σε μια αμμώδη όχθη στον Δούναβη στη Βουλγαρία την Τρίτη.

Η λίμνη Μπρενέ, στα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Γαλλίας, η οποία αποτελεί μεγάλο τουριστικό πόλο έλξης, έχει σχεδόν στερέψει καθώς η στάθμη του νερού στον ποταμό Ντουμπς, ο οποίος την τροφοδοτεί, έχει μειωθεί. Βάρκες βρίσκονται πλέον ακινητοποιημένες στον εκτεθειμένο πυθμένα της λίμνης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη μπορεί να αναμένει ότι η ζέστη και η ξηρασία θα επιδεινωθούν, εκτός εάν ο κόσμος μειώσει γρήγορα την ποσότητα πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου που καίει.