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Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Καιρός: Άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 130 χλμ/ώρα στην Κάρυστο – Δείτε τον χάρτη

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 130 km/h στην Παξιμάδα Καρύστου, πνέουν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη, δημιουργώντας ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών. Ο χάρτης του METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτυπώνει τις επικίνδυνες συνθήκες, με σταδιακή εξασθένιση των ανέμων να αναμένεται από το απόγευμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 01/08 σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη, εγκυμονώντας ακραίο κίνδυνο για την πρόκληση πυρκαγιών. – Στην Παξιμάδα Καρύστου καταγράφηκαν οι ισχυρότερες ριπές ανέμου που έφτασαν τα 130 km/h, σύμφωνα με το METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. – Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου 01/08.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 01/08  σε Εύβοια, Αττική,  Αιγαίο αλλά και Κρήτη. Ο χάρτης που δημοσιεύει το METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι αποκαλυπτικός για τις συνθήκες που επικρατούν και εγκυμονούν ακραίο κίνδυνο για την πρόκληση πυρκαγιών και την αναζωπύρωση μετώπων.

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Τι καταγράφουν οι σταθμοί του ΜΕΤΕΟ

Από την κατανομή των ριπών του ανέμου, όπως αποτυπώνεται από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί του Σαββάτου, προκύπτει πως στην Παξιμάδα Καρύστου πνέουν οι ισχυρότερες ριπές ανέμου που φτάνουν τα 130 km/h. Ακολουθεί η κορυφή της Πεντέλης με 112 km/h και το νότιο Ρέθυμνο οι ριπές  να καταγράφονται από το σταθμό στο Μαριού, στα 96 km/h.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου 01/08.

 

 

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