Καιρός: Άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 130 χλμ/ώρα στην Κάρυστο – Δείτε τον χάρτη

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 01/08 σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο αλλά και Κρήτη. Ο χάρτης που δημοσιεύει το METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι αποκαλυπτικός για τις συνθήκες που επικρατούν και εγκυμονούν ακραίο κίνδυνο για την πρόκληση πυρκαγιών και την αναζωπύρωση μετώπων.

Τι καταγράφουν οι σταθμοί του ΜΕΤΕΟ

Από την κατανομή των ριπών του ανέμου, όπως αποτυπώνεται από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί του Σαββάτου, προκύπτει πως στην Παξιμάδα Καρύστου πνέουν οι ισχυρότερες ριπές ανέμου που φτάνουν τα 130 km/h. Ακολουθεί η κορυφή της Πεντέλης με 112 km/h και το νότιο Ρέθυμνο οι ριπές να καταγράφονται από το σταθμό στο Μαριού, στα 96 km/h.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου 01/08.