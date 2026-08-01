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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα περίπου 11 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα του Ομάν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές και να μείνει ακυβέρνητο. Η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανακοίνωσε το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια που κινούνταν στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Λίμα του Ομάν, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο να μείνει ακυβέρνητο, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO).
  • Σύμφωνα με την UKMTO, «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον». Το περιστατικό έλαβε χώρα στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, κομβικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια υπό αμερικανική συνοδεία, καθώς αυτά χρησιμοποιούσαν «μη ασφαλή και παράνομη» διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Λίμα του Ομάν, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο να μείνει ακυβέρνητο, όπως ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο 01/08 η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO). Η Λίμα βρίσκεται στη Χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, ένα κομβικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές μεταφορές.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επίσημες πληροφορίες από την UKMTO, «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ισχυρίστηκαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια ενώ αυτά βρίσκονταν υπό αεροπορική συνοδεία από τον αμερικανικό στρατό. Η επίθεση, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούσαν «μη ασφαλή και παράνομη» διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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