Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Λίμα του Ομάν, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο να μείνει ακυβέρνητο, όπως ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο 01/08 η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO). Η Λίμα βρίσκεται στη Χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, ένα κομβικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές μεταφορές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επίσημες πληροφορίες από την UKMTO, «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ισχυρίστηκαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια ενώ αυτά βρίσκονταν υπό αεροπορική συνοδεία από τον αμερικανικό στρατό. Η επίθεση, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούσαν «μη ασφαλή και παράνομη» διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ.