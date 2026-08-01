Κίεβο: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ αρκετοί ακόμη εγκλωβίστηκαν σε κτήριο που κατέρρευσε μετά από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι ακούστηκαν περισσότερες από δώδεκα εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
#Breaking
🚨3 dead, 12 injured in #Kiev_Kyiv as #Russia launches 2nd major attack in 48 hours – @KyivIndependenthttps://t.co/qqnSotytIX pic.twitter.com/mpkaY9edtf
▪️Smoke filled the sky over Kyiv & multiple explosions rocked the city overnight, as Russia launched ballistic…
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 1, 2026
Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου το τελευταίο διάστημα, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε συστήματα αεράμυνας ικανά να αντιμετωπίσουν βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.
Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι οι δύο πρώτοι όροφοι κτηρίου κατέρρευσαν μερικώς μετά την επίθεση, ενώ σημειώθηκαν πυρκαγιές σε αποθήκες.
Heavy fire in Kyiv following another Russian aerial attack, with approximately 25 Iskander/Tsirkon missiles launched at the Ukrainian capital thus far tonight.
A residential building in the Shevchenkivskyi district of Kyiv was seriously damaged, and there are reports about… pic.twitter.com/aQT6lSTX6h
— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 31, 2026
Πέντε τραυματίες νοσηλεύονται, σύμφωνα με τον ίδιο.