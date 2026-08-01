Κίεβο: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ αρκετοί ακόμη εγκλωβίστηκαν σε κτήριο που κατέρρευσε μετά από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, με τις ουκρανικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε συστήματα αεράμυνας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ αρκετοί ακόμη εγκλωβίστηκαν σε κτήριο που κατέρρευσε μετά από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.
  • Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, με τις ουκρανικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε συστήματα αεράμυνας.
  • Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι οι δύο πρώτοι όροφοι κτηρίου κατέρρευσαν μερικώς και πέντε τραυματίες νοσηλεύονται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ αρκετοί ακόμη εγκλωβίστηκαν σε κτήριο που κατέρρευσε μετά από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι ακούστηκαν περισσότερες από δώδεκα εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου το τελευταίο διάστημα, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε συστήματα αεράμυνας ικανά να αντιμετωπίσουν βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι οι δύο πρώτοι όροφοι κτηρίου κατέρρευσαν μερικώς μετά την επίθεση, ενώ σημειώθηκαν πυρκαγιές σε αποθήκες.

Πέντε τραυματίες νοσηλεύονται, σύμφωνα με τον ίδιο.

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