CENTCOM: Ανακοίνωσε την ανακατεύθυνση 30 εμπορικών πλοίων στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι, έως σήμερα, έχει ανακατευθύνει 30 εμπορικά πλοία, ακινητοποιήσει δύο και πραγματοποιήσει ελέγχους σε άλλα δύο, με στόχο, όπως αναφέρει, τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ.

Παράλληλα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει επιτρέψει τη διέλευση σχεδόν 30 πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της ζώνης του αποκλεισμού.

A U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter is prepared for flight aboard USS Michael Murphy (DDG 112) as the warship supports the U.S. blockade against Iran while sailing in regional waters. As of July 31, CENTCOM has redirected 30 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2 to… pic.twitter.com/4UklxP4IGM — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 31, 2026

Πηγή: Al Jazeera