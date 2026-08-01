CENTCOM: Ανακοίνωσε την ανακατεύθυνση 30 εμπορικών πλοίων στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει, ακινητοποιήσει και ελέγξει εμπορικά πλοία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός επέτρεψε τη διέλευση σχεδόν 30 πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της ζώνης του αποκλεισμού.

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Διεθνή Νέα

CENTCOM
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 30 εμπορικά πλοία, ακινητοποιήσει δύο και πραγματοποιήσει ελέγχους σε άλλα δύο.
  • Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ, στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν.
  • Ο αμερικανικός στρατός, μέσω της CENTCOM, έχει επιτρέψει τη διέλευση σχεδόν 30 πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της ζώνης του αποκλεισμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι, έως σήμερα, έχει ανακατευθύνει 30 εμπορικά πλοία, ακινητοποιήσει δύο και πραγματοποιήσει ελέγχους σε άλλα δύο, με στόχο, όπως αναφέρει, τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ.

Παράλληλα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει επιτρέψει τη διέλευση σχεδόν 30 πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της ζώνης του αποκλεισμού.

Πηγή: Al Jazeera

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