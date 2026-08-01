Αίγιο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς – Στους 75 οι πυροσβέστες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιαλείας ενισχύθηκαν, με τον συνολικό αριθμό των πυροσβεστών να ανέρχεται πλέον στους 75. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρα οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιαλείας.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 75 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 πυροσβεστικά οχήματα.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρα οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιαλείας.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 75 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 πυροσβεστικά οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρα οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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