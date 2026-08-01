Αίγιο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς – Στους 75 οι πυροσβέστες

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιαλείας.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 75 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 πυροσβεστικά οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρα οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.