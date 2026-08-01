Βοιωτία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις φωτιές σε Καλαμάκι και Ξηρονομή

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην επιχείρηση συμμετέχουν 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 92 οχήματα, εθελοντές, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας και επιχειρούν 325 #πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 92 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και…
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026