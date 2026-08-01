Βοιωτία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις φωτιές σε Καλαμάκι και Ξηρονομή

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην επιχείρηση συμμετέχουν 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 92 οχήματα, εθελοντές, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.