Βοιωτία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις φωτιές σε Καλαμάκι και Ξηρονομή

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν στις εν εξελίξει πυρκαγιές σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 92 οχήματα, εθελοντές, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 92 οχήματα, εθελοντές, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Η ενίσχυση των δυνάμεων επιβεβαιώνεται με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην επιχείρηση συμμετέχουν 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 92 οχήματα, εθελοντές, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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