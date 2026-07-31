«Έσπασε» ο δήμαρχος Καραϊσκάκη Άρτας: «Είναι ο τόπος μας» λέει με δάκρυα στα μάτια για το Κομπότι – ΒΙΝΤΕΟ

Στη δύσκολη φωτιά στο Κομπότι Άρτας αναφέρθηκε ο δήμαρχος του δήμου Γ. Καραϊσκάκη, Περικλής Μίγδος, ο οποίος έκανε λόγο για «μη διαχειρίσιμη κατάσταση», ενώ λύγισε και δάκρυσε τονίζοντας, «είναι ο τόπος μας».

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Προς το παρόν φαίνεται, από τη δική μου προσωπική εκτίμηση, δεν είναι διαχειρίσιμη αυτή τη στιγμή. Εγώ και με συνεννόηση και με συζητήσεις που έκανα, κάνω έκκληση όλα τα μικρά οχήματα που έχουν ψεκαστικά να είναι στους παραδρόμους και στους μικρούς δρόμους», είπε ο κ. Μίγδος μιλώντας στο Mega.

«Υπάρχει σύμπνοια, υπάρχει ομόνοια, υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα και από πυροσβεστικά και από τον κόσμο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «είναι δύσκολη η κατάσταση. Έχει πάρα πολλά ελαιόδεντρα. Πάντως, είναι εντυπωσιακό, πολλοί εθελοντές, νέα παιδιά, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά.»

Ερωτηθείς γιατί υποστηρίζει ότι η φωτιά είναι μη διαχειρίσιμη, ο κ. Μίγδος τόνισε:

«Είναι πολυμετωπική (η φωτιά). Δεν θέλω να προδικάσω πράγματα, αλλά από όσα άκουσα από ανωτέρους των κλιμακίων της Πυροσβεστικής, στην παρούσα φάση δεν είναι διαχειρίση. Ελπίζω να μην είναι επικίνδυνη», εκφράζοντας τη συγκίνησή του και λέγοντας ότι «είναι ο τόπος μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι της περιοχής. Έχω γονατίσει, δίνω μπράβο στα νέα παιδιά. Με τα τρακτέρ τους, τα ψεκαστικά τους, είναι εδώ.»