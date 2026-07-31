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Επιστρέφουν στο Μαρόκο οι μετανάστες που εισήλθαν αιφνιδιαστικά στην Ισπανία

Μετά την αιφνιδιαστική είσοδο χιλιάδων μεταναστών στην Ισπανία από τα σύνορα με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα, παρατηρείται σταδιακή αποχώρηση και αποκλιμάκωση της έντασης. Το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι περίπου 25.000 άτομα έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, από τον συνολικό αριθμό των 50.000 που εισήλθαν παράνομα. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το γεγονός «επίθεση» και ανακοίνωσε μέτρα για τη δημιουργία θαλάσσιων φραγμάτων.

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Διεθνή Νέα

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΑΠΕ - ΜΠΕ/ EPA/Reduan Dris
ΑΠΕ - ΜΠΕ/ EPA/Reduan Dris
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην σταδιακή αποχώρησή τους από το έδαφος της Ισπανίας προχωρούν μετανάστες που εισήλθαν αιφνιδιαστικά από τα σύνορα με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα.
  • Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, 50.000 άτομα εισήλθαν παράνομα στην Ισπανία, εκ των οποίων περίπου 25.000 έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο.
  • Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το γεγονός «επίθεση, παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» και ανακοίνωσε την τοποθέτηση σημαδούρων για τη δημιουργία φράγματος συγκράτησης.

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Στην σταδιακή αποχώρησή τους από το έδαφος της Ισπανίας προχωρούν μετανάστες που εισήλθαν αιφνιδιαστικά από τα σύνορα με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα. Πρόκειται για μια αποκλιμάκωση της έντασης που προέκυψε τις τελευταίες δυο ημέρες τόσο στην Ισπανία, όσο και σε όλη την Ευρώπη με συντηρητικές κυβερνήσεις να σπεύδουν να ζητήσουν ακόμη και αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ισπανίας.

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Επιστρέφουν οικειοθελώς

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, που μετέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών “σήμερα, τελικά 50.000 άτομα εισήλθαν παράνομα στην Ισπανία από την αρχή της μεταναστευτικής κρίσης”. Πρόκειται για αριθμό, αισθητά χαμηλότερο από αυτόν που είχε δώσει λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, ο οποίος είχε ανεβάσει τον αριθμό στις 60.000. “Περίπου οι μισοί, δηλαδή περίπου 25.000, έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο“, ενημέρωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Θαλάσσια εμπόδια εξετάζει ο Σάντσεθ

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, μετέβη στη Θέουτα, ενώ ο αριθμός των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να εισέλθουν κολυμπώντας στην περιοχή έχει ανέλθει σε 57. «Αυτό που συνέβη χθες αποτελεί επίθεση, παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ. Ο ίδιος ευχαρίστησε το Μαρόκο για τη συνεργασία του, ώστε να πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατό» ο επαναπατρισμός των μεταναστών, και ανακοίνωσε την τοποθέτηση σημαδούρων στον κυματοθραύστη για τη δημιουργία ενός φράγματος συγκράτησης.

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