Καιρός: Ριπές ανέμου έως 150 χλμ την ώρα – Δυσοίωνες προβλέψεις για άλλο ένα 24ωρο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Κρίσιμες θα είναι οι καιρικές συνθήκες για περίπου 24 ώρες ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών διατηρείται πολύ υψηλός και σε ορισμένες περιοχές αυξάνεται κιόλας παραπάνω, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Στα πύρινα μέτωπα της Βοιωτίας και της Αργολίδας οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 7 μποφόρ. Όμως, αυτή είναι η μέση έντασή τους, καθώς τοπικά οι συνθήκες μπορεί να είναι δυσκολότερες εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του ανέμου με το ανάγλυφο.

Οι χαράδρες και οι λόφοι προκαλούν απότομες μεταβολές στην ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου, ο οποίος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να κοπάσει και αμέσως μετά να ενισχυθεί ή να στροβιλιστεί, επηρεάζοντας παράλληλα και την πορεία της φωτιάς.

Στη Βοιωτία ο βοριάς κινείται πάνω από την ηπειρωτική χώρα και φτάνει στις πληγείσες περιοχές θερμότερος, ξηρότερος και ταχύτερος, διαμορφώνοντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Ριπές με ταχύτητα που παραπέμπει σε τυφώνα

Η ένταση του ισχυρού επεισοδίου μελτεμιού αποτυπώνεται στις ακραίες ταχύτητες που καταγράφηκαν. Οι ριπές του ανέμου έφτασαν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται σε τυφώνες.

Οι τιμές αυτές εξηγούν τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι πολύ ισχυροί και συχνά στροβιλώδεις άνεμοι μπορούν να αλλάξουν απότομα την κατεύθυνση των μετώπων και να προκαλέσουν γρήγορες αναζωπυρώσεις.

Ένα πρώτο παράθυρο βελτίωσης αναμένεται στη Βοιωτία και την Αργολίδα από τις 18:00 με 19:00 και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν πρόσκαιρα κατά περίπου δύο μποφόρ.

Οι ώρες μέχρι τη δύση του ήλιου θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς η εξασθένηση θα μπορούσε να διευκολύνει τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων προτού σταματήσουν τις ρίψεις με το τελευταίο φως.

Η βελτίωση δεν θα διαρκέσει πολύ. Από το πρωί του Σαββάτου οι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου στη Βοιωτία και την Αργολίδα, με συνθήκες παρόμοιες με τις σημερινές τουλάχιστον έως το μεσημέρι. Επομένως, δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός κατά τις πρωινές ώρες.

Σε κόκκινο συναγερμό Αττική και Εύβοια

Το Σάββατο η Αττική και η Εύβοια θα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, την υψηλότερη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

Στην περιοχή του Κάβο Ντόρο και των γύρω θαλάσσιων στενών οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως και 9 μποφόρ, επηρεάζοντας άμεσα την Εύβοια και την Αττική.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα διατηρηθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές του Αιγαίου, στη δυτική Κρήτη και στον Έβρο.

Αποκλιμάκωση από το μεσημέρι του Σαββάτου

Η σταδιακή εξασθένηση του μελτεμιού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι του Σαββάτου. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση τη Δευτέρα.

Μέχρι τότε, όμως, το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, με τους θυελλώδεις ανέμους και την ξηρότητα της βλάστησης να διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.