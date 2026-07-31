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Φωτιά στο Αίγιο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στις περιοχές Πανόραμα Αιγίου και Νερατζιές Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας έχει ενεργοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών.

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φωτιά Αιγιαλεία
Πηγή: Φιλόδημος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την αγροτοδασική έκταση που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα.\n- Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.\n- Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Φωτιά στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλείας – Οι πρώτες εικόνες

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πανόραμα Αιγίου & Νερατζιές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αιγιαλείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

 

 

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