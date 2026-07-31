Φωτιά στο Αίγιο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πανόραμα Αιγίου & Νερατζιές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αιγιαλείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.