Φωτιά στο Αίγιο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πανόραμα Αιγίου & Νερατζιές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα του 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πανόραμα_Αιγίου & #Νερατζιές της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αιγιαλείας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.