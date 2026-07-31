Τρόμος στις εφαρμογές γνωριμιών: Γυναίκα νάρκωνε και απήγαγε άνδρες, το FBI αναζητά και άλλα πιθανά θύματα

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Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ απηύθυναν έκκληση για τον εντοπισμό πιθανών επιπλέον θυμάτων της Aurora Phelps, μιας 44χρονης γυναίκας με διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Μεξικού, η οποία κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε εφαρμογές γνωριμιών για να προσεγγίζει κυρίως ηλικιωμένους άνδρες, τους νάρκωνε και στη συνέχεια τους λήστευε, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποθέσεις κατέληξαν σε θανάτους.

Η υπόθεση παρουσιάζεται στην ειδική έρευνα Prime Crime with Jesse Weber, η οποία κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1 Αυγούστου στο κανάλι του Law & Crime στο YouTube.

Σύμφωνα με το FBI, η Phelps, η οποία χρησιμοποιούσε επίσης τα ονόματα Aurora Flores, Aurora Velasco και Aurora Alvarez, φέρεται να στόχευε άνδρες μέσω των εφαρμογών Tinder, Hinge και Bumble.

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός, άλλος έχασε μετοχές αξίας 3,3 εκατ. δολαρίων

Μία από τις υποθέσεις αφορά τον Robert Erbach, έναν 67χρονο συνταξιούχο που ζούσε στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού.

Ο Erbach γνώρισε την Phelps μέσω εφαρμογής γνωριμιών και οι δύο συναντήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2021 σε εστιατόριο Hard Rock Café της πόλης. Δύο ημέρες αργότερα, η σορός του βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στην άκρη δρόμου έξω από τη Γουαδαλαχάρα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μετά την εξαφάνισή του η Phelps οδήγησε τη BMW του μέχρι το σπίτι της στο Λας Βέγκας, επιχείρησε να οριστεί δικαιούχος του συνταξιοδοτικού του λογαριασμού και μετέφερε χρήματα ώστε να ανοίξει δεύτερο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του, αναφέρει το People.

Σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένος άνδρας διατηρούσε σχέση μαζί της για αρκετούς μήνες πριν τη δεχθεί στο σπίτι του τον Νοέμβριο του 2021.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Phelps τού χορήγησε κρυφά συνταγογραφούμενο φάρμακο μέσα στο γεύμα τους, αφήνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο για περίπου πέντε ημέρες.

Όταν ο άνδρας συνήλθε, διαπίστωσε ότι είχαν πωληθεί μετοχές της Apple αξίας περίπου 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ είχε επιχειρηθεί και η μεταφορά των χρημάτων από τον ηλεκτρονικό επενδυτικό του λογαριασμό.

Θύμα μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο στο Μεξικό

Οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ακόμη ότι άλλο θύμα, το οποίο γνώρισε την Phelps μέσω διαδικτύου το 2022, ναρκώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο διασχίζοντας τα σύνορα ΗΠΑ και Μεξικού.

Ο άνδρας εντοπίστηκε αργότερα νεκρός σε ξενοδοχείο της Πόλης του Μεξικού.

Καταδίκη στο Μεξικό και επικείμενη έκδοση στις ΗΠΑ

Η Phelps συνελήφθη από τις μεξικανικές αρχές και τον Ιούνιο καταδικάστηκε σε 37 χρόνια κάθειρξης για την υπόθεση της εξαφάνισης του Robert Erbach.

Οι αμερικανικές αρχές αναμένουν πλέον την έκδοσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για απαγωγή, απάτη και κλοπή ταυτότητας.

Ο σύζυγός της, William Phelps, δήλωσε στους Los Angeles Times ότι έμεινε άναυδος όταν πληροφορήθηκε τις κατηγορίες.

«Αν όντως το έκανε, τότε με είχε ξεγελάσει απόλυτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το FBI αναζητά και άλλα πιθανά θύματα

Το FBI καλεί οποιονδήποτε πιστεύει ότι ενδέχεται να υπήρξε θύμα της Aurora Phelps ή είχε επαφή μαζί της χρησιμοποιώντας κάποιο από τα ψευδώνυμά της να επικοινωνήσει με τις αρχές, καθώς οι ερευνητές θεωρούν πιθανό ότι υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.