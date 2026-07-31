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Θέουτα: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Ισπανία ότι ευνόησε τη μαζική παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κατηγόρησε την ισπανική κυβέρνηση ότι η πολιτική της συνέβαλε στη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ότι αυτό το απαράδεκτο περιστατικό είναι άμεσο αποτέλεσμα των εσκεμμένων προσπαθειών της Ισπανίας να διευκολύνει την παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη, δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ εξετάζουν δράσεις για την υπεράσπιση των Αμερικανών και είναι έτοιμες να βοηθήσουν Ευρωπαίους συμμάχους.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Associated Press
Φωτογραφία: Associated Press
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε σήμερα δριμεία επίθεση κατά της ισπανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της συνέβαλε στη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει πως «αυτό το απαράδεκτο περιστατικό είναι το άμεσο αποτέλεσμα των εσκεμμένων προσπαθειών της ισπανικής κυβέρνησης να επιτρέψει και να διευκολύνει τη μαζική παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη».
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει πως «οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του λαού της Ισπανίας και όλων των Ευρωπαίων» και εξετάζουν δράσεις για την υπεράσπιση των Αμερικανών, ενώ είναι έτοιμες να βοηθήσουν ευρωπαίους συμμάχους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε σήμερα δριμεία επίθεση κατά της ισπανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της συνέβαλε στη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

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«Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του λαού της Ισπανίας και όλων των Ευρωπαίων απέναντι σε αυτήν την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κυριαρχίας τους», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Αυτό το απαράδεκτο περιστατικό είναι το άμεσο αποτέλεσμα των εσκεμμένων προσπαθειών της ισπανικής κυβέρνησης να επιτρέψει και να διευκολύνει τη μαζική παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη», υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και συμπληρώνει: «Εξετάζουμε δράσεις για την υπεράσπιση των Αμερικανών, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, από αυτήν την απειλή. Και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ευρωπαίους συμμάχους που εξετάζουν παρόμοιες επιλογές».

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