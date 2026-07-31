Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και οι δύο υπουργικές τροπολογίες

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Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 – Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις» από την Ολομέλεια της Βουλής.

Το σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε επί της Αρχής με την θετική ψήφο της ΝΔ, ενώ το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν και οι δύο υπουργικές τροπολογίες. Ειδικότερα: