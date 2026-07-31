LIVE UPDATE
Φωτιά στον Αετό Καρύστου: Κοντά σε κατοικίες οι φλόγες – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση

Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και οι δύο υπουργικές τροπολογίες

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αφορά μέτρα προστασίας από στρατηγικές αγωγές και ένα νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Uncategorized

Βουλή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την Ολομέλεια της Βουλής, με τη θετική ψήφο της ΝΔ και την καταψήφιση από όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.
  • Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν και οι δύο υπουργικές τροπολογίες, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την αύξηση ορίου έκτισης ποινής και την αυστηροποίηση της μαστροπείας, καθώς και διατάξεις υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών.
  • Η πρώτη τροπολογία, του υπουργείου Δικαιοσύνης, ψηφίστηκε θετικά από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ η δεύτερη, με διατάξεις τεσσάρων υπουργείων, έλαβε τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 – Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις» από την Ολομέλεια της Βουλής.

Το σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε επί της Αρχής με την θετική ψήφο της ΝΔ, ενώ το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν και οι δύο υπουργικές τροπολογίες. Ειδικότερα:

  • Η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που περιλαμβάνει την αύξηση του ορίου πραγματικής έκτισης ποινής επί ποινής πολλαπλής ισόβιας κάθειρξης για την θεμελίωση δικαιώματος απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης. Την αυστηροποίηση και διεύρυνση της διακεκριμένης μορφής μαστροπείας. Την σύντμηση του χρόνου πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών της 32ης εκπαιδευτικής σειράς. Και την κατάργηση από 1η Σεπτεμβρίου του άρθρου 989 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ρύθμιση επί εκκρεμών αιτήσεων περιαφής εκτελεστήριου τύπου. Η τροπολογία ψηφίσθηκε θετικά από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Την καταψήφισαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν Ελληνική Λύση και Νίκη.
  • Η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις των υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών ψηφίσθηκε θετικά από τη ΝΔ. Την καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση. Με το «παρών» τοποθετήθηκαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Νίκη
  • Η ψηφοφορία του νομοσχεδίου και των τροπολογιών έγινε με κατάθεση ψηφοδελτίου από τους εισηγητές και αγορητές. Η Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να καταθέσει σε δεύτερο χρόνο το δικό της ψηφοδέλτιο.
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ