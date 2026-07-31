Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος: Εκκενώθηκαν Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου – Απομακρύνθηκαν ασθενείς από το «Δαφνί»

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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου, στο πλησίον της Περιφερειακής Αιγάλεω, στο Ποικίλο Όρος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα 31 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:29. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη 6 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης, Περιστερίου.

Συνολικά έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 16:03 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16:22 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αφαία Χαιδαρίου και στο ‘Ανω Δάσος Χαιδαρίου με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω Λεωφόρο Αθηνών.

Απομακρύνθηκαν από το «Δαφνί» 7 ασθενείς με αναπνευστικά

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, υπό τον συντονισμό του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, απομακρύνθηκαν από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» 7 ασθενείς με αναπνευστικά και μεταφέρονται στο νοσοκομείο «Αττικόν». Επίσης η εφημερία του νοσοκομείου μεταφέρεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο».

Σε επιφυλακή το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής – Έτοιμο σχέδιο εκκένωσης εάν χρειαστεί

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το υγειονομικό προσωπικό στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί), καθώς παρακολουθείται στενά η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην περιοχή.

Σε περίπτωση που η φωτιά πλησιάσει τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, υπάρχει σχεδιασμός για την προληπτική εκκένωσή του και τη μεταφορά των ασθενών σε ασφαλή σημεία.

Εκκενώθηκαν Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου

Στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης για όσους βρίσκονται Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω Λεωφόρο Αθηνών.

Στις 16:03 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Ποικίλου_Όρους της Περιφέρειας #Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

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