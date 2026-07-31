Meteo: Οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις των καμένων εκτάσεων στις πυρκαγιές Ρεθύμνου και Πάρου – Κάηκαν περίπου 57.410 στρέμματα

Οι δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν την ένταση των δασικών πυρκαγιών σε Νότιο Ρέθυμνο και Πάρο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι κάηκαν συνολικά περίπου 57.410 στρέμματα. Τα δεδομένα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) αναφέρουν ότι η πυρκαγιά στις Μελάμπες Ρεθύμνου επηρέασε 40.050 στρέμματα, στην Πρέβελη 7.600 στρέμματα και στην Πάρο 9.760 στρέμματα έως το μεσημέρι της Πέμπτης 30/07/2026

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φωτιά Αιγιαλεία
Πηγή: Φιλόδημος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέσα από δορυφορικές εκτιμήσεις, αποτυπώνεται η ένταση των δασικών πυρκαγιών σε Ρέθυμνο και Πάρο, με συνολικά περίπου 57.410 στρέμματα να έχουν καεί.
  • Σύμφωνα με δεδομένα Copernicus και EFFIS, η πυρκαγιά στις Μελάμπες Ρεθύμνου επηρέασε περίπου 40.050 στρέμματα μέχρι τις 30/07/2026, ενώ στην Πρέβελη εκτιμάται πως κάηκαν περίπου 7.600 στρέμματα.
  • Στην Πάρο, η δασική πυρκαγιά επηρέασε περίπου 9.760 στρέμματα, ενώ το meteo.gr παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μέσα από τις εικόνες των δορυφόρων, αποτυπώνεται η ένταση των δασικών πυρκαγιών που επηρέασαν την περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου και την Πάρο τις τελευταίες ημέρες.

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Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), η πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο (Μελάμπες) επηρέασε περίπου 40.050 στρέμματα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης 30/07/2026, ενώ η δασική πυρκαγιά στην Πρέβελη εκτιμάται πως επηρέασε περίπου 7.600 στρέμματα. Η δασική πυρκαγιά στην Πάρο επηρέασε περίπου 9.760 στρέμματα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και μοντέλων πρόγνωσης πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

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