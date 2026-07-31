Τραμπ: «Δεν είμαι σίγουρος» ότι θα επιτρέψω στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, εκφράζοντας αμφιβολίες για ένα σχέδιο που το Κίεβο θεωρεί κρίσιμο για τη μείωση της εξάρτησής του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

Μιλώντας στους Financial Times και αργότερα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει εγκρίνει μια τέτοια συμφωνία.

«Είναι ένα εξαιρετικό όπλο»

«Δεν είμαι σίγουρος», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν θα επέτρεπε στην Ουκρανία να παράγει πυραύλους Patriot.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά προηγμένο οπλικό σύστημα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ποιον παραχωρούμε άδεια χρήσης της τεχνολογίας του», δήλωσε στους Financial Times.

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου πρόσθεσε: «Δίνετε μια τέτοια τεχνολογία και, κάποια μέρα, μπορεί να στραφεί εναντίον σας».

Στη συνέχεια έσπευσε να συμπληρώσει: «Δεν νομίζω ότι θα συμβεί ποτέ αυτό», διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχετική συμφωνία με το Κίεβο.

Είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τον Ιούλιο

Οι νέες δηλώσεις σηματοδοτούν αλλαγή τόνου σε σχέση με όσα είχε αναφέρει στις 10 Ιουλίου, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παραχωρήσουν στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή των Patriot.

«Θα τους δώσουμε το δικαίωμα να κατασκευάζουν πυραύλους Patriot. Θα τους δείξουμε πώς να το κάνουν. Πιστεύω ότι μπορούν να τους παράγουν αρκετά γρήγορα», είχε δηλώσει.

Η Ουκρανία ζητά εδώ και καιρό τη δυνατότητα να κατασκευάζει πυραύλους Patriot, προκειμένου να ενισχύσει την αεράμυνά της απέναντι στις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους, drones και κατευθυνόμενες βόμβες.

Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγες ώρες μετά από νέα ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Today, the Russians used their ballistic missile to destroy an ordinary house belonging to an ordinary family in Radushne, near Kryvyi Rih, in our Dnipro region. It was the Voronov family: mother Olena, father Artem, seven children – Mark, Dominika, Zakharii, Azarii Ilai,… pic.twitter.com/91Nz9sdPil — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2026

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βαλλιστικός πύραυλος βορειοκορεατικής κατασκευής έπληξε ουκρανικό χωριό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη της ίδιας οικογένειας.

Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones έπληξαν δύο ακόμη αποθήκες της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, προκαλώντας πυρκαγιές, σύμφωνα με την εταιρεία και περιφερειακό Ρώσο αξιωματούχο.