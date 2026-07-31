Ουκρανία: Νέα μαζική επίθεση με 255 drones μέσα σε μία νύχτα – Εννέα νεκροί, 48 τραυματίες

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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 48 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ η χώρα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από το μαζικό κύμα πυραυλικών επιδρομών και επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της προηγούμενης ημέρας.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα στο Λβιβ και στο χωριό Ραντούσνε, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, μετά τη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση της 30ής Ιουλίου. Εκτός από τις δύο αυτές περιφέρειες, είχαν πληγεί επίσης το Κίεβο, η Βίνιτσα, το Ζιτομίρ και το Τσερκάσι. Από εκείνο το κύμα επιθέσεων σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50.

Νέα μαζική επίθεση με 255 drones

Τη νύχτα προς την Παρασκευή, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ακόμη μία μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση, χρησιμοποιώντας συνολικά 255 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, Gerbera, Italmas και drones-δολώματα τύπου Parodiya.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από περιοχές της Ρωσίας, όπως το Οριόλ και το Κουρσκ, καθώς και από τα κατεχόμενα εδάφη του Ντονέτσκ και της Κριμαίας.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 195 drones πάνω από το βόρειο, το νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας. Ωστόσο, 22 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στόχους σε 14 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια κατέπεσαν σε ακόμη τέσσερα σημεία.

Έκρηξη σε πεδίο εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων

Έκρηξη, η οποία ακολουθήθηκε από πυρομαχικά που άρχισαν να εκρήγνυνται, σημειώθηκε την Πέμπτη σε πεδίο εκπαίδευσης στρατιωτικής μονάδας των Ειδικών Δυνάμεων στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, στη δυτική Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ειδικών Δυνάμεων της Ουκρανίας, τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι ουκρανικές αρχές διευκρίνισαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξακρίβωσης του αριθμού των τραυματιών και τυχόν νεκρών, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των πρώτων επιχειρήσεων αντιμετώπισης του συμβάντος.

Explosions went off in Khmelnytskyi, Ukraine. Looks like an ammo depot detonated. pic.twitter.com/h42eR4Jhw6 — WarTranslated (@wartranslated) July 31, 2026

Πέντε νεκροί στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 50 επιθέσεις με drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενες βόμβες σε έξι διαφορετικές περιοχές.

Στην πόλη Παβλόχραντ σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν πέντε, ενώ υπέστησαν ζημιές μία επιχείρηση και μία πολυκατοικία.

Στην περιοχή της Νικόπολης σκοτώθηκε ακόμη ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τέσσερις, μεταξύ των οποίων ένας 47χρονος άνδρας και τρεις γυναίκες ηλικίας 81, 46 και 63 ετών. Από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές ένα λύκειο, ένα διοικητικό κτίριο, ένα σούπερ μάρκετ, πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες και αυτοκίνητα.

Επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης στις κοινότητες Σινελνίκοβε, Χρουσίβκα, Χλεϊουβάτκα και Κριβί Ριχ, προκαλώντας πυρκαγιές και τον τραυματισμό ενός ακόμη ανθρώπου.

Τέσσερις νεκροί στη Χερσώνα

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν συνολικά 49 οικισμούς, μεταξύ των οποίων και την ομώνυμη περιφερειακή πρωτεύουσα.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιοχής, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές, καθώς και κατοικημένες περιοχές.

Ζημιές προκλήθηκαν σε πέντε πολυκατοικίες, οκτώ ιδιωτικές κατοικίες, ένα διοικητικό κτίριο, ένα κατάστημα, έναν αγωγό φυσικού αερίου και αυτοκίνητα. Παράλληλα, οκτώ πολίτες απομακρύνθηκαν από απελευθερωμένες κοινότητες προς ασφαλέστερες περιοχές.

Εννέα τραυματίες στο Σούμι

Στην περιφέρεια Σούμι τραυματίστηκαν εννέα άμαχοι. Επτά άνδρες, ηλικίας από 23 έως 63 ετών, τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε την κοινότητα Κρόλεβετς, ενώ δύο γυναίκες, ηλικίας 47 και 58 ετών, τραυματίστηκαν από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην κοινότητα Ρόμνι.

Κατά τη διάρκεια του 24ώρου, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 60 επιθέσεις εναντίον 25 οικισμών σε 16 κοινότητες της περιφέρειας.

Χρησιμοποιήθηκαν όλμοι, πυροβολικό, πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων, FPV drones και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Ζημιές καταγράφηκαν σε κατοικίες, αποθήκες, οχήματα και εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών.

Η αεροπορική επιφυλακή στην περιφέρεια διήρκεσε συνολικά 22 ώρες και επτά λεπτά.

Επτά τραυματίες στο Χάρκοβο

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ρωσικές επιθέσεις έπληξαν την πόλη και ακόμη 18 οικισμούς, προκαλώντας τον τραυματισμό επτά ανθρώπων.

Στο χωριό Βιλσάνι τραυματίστηκαν τρεις γυναίκες ηλικίας 37, 53 και 85 ετών και ένας 52χρονος άνδρας. Στην πόλη του Χαρκόβου τραυματίστηκε μία 72χρονη γυναίκα, ενώ ένας 43χρονος άνδρας τραυματίστηκε στο Ζολότσιβ. Μία 69χρονη γυναίκα στο Ντερχάτσι παρουσίασε οξεία αντίδραση στρες.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν έναν πύραυλο, πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, drones Geran-2, Molniya και FPV, καθώς και δεκάδες ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη άγνωστου τύπου.

Ζημιές σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ηλεκτρικά δίκτυα, ένα σανατόριο, ένα πολιτιστικό κέντρο, αυτοκίνητα και έναν ταχυδρομικό τερματικό σταθμό.

Έξι τραυματίες και 842 επιθέσεις στη Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι από επιθέσεις στην πόλη και στα περίχωρά της.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνολικά 842 πλήγματα εναντίον 45 οικισμών. Σε αυτά περιλαμβάνονταν 18 αεροπορικές επιθέσεις, 630 επιθέσεις με drones, κυρίως τύπου FPV, 193 πλήγματα πυροβολικού και μία επίθεση με σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων.

Οι τοπικές αρχές έλαβαν 38 αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και εγκαταστάσεις υποδομών.

Πέντε τραυματίες στο Ντονέτσκ

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στο Σλοβιάνσκ, τρεις στο Κραματόρσκ και ένας ακόμη στη Ντρουζκίβκα.

Στο Σλοβιάνσκ υπέστησαν ζημιές έξι ιδιωτικές κατοικίες και ένα βιομηχανικό κτίριο, ενώ στο Κραματόρσκ επλήγησαν μία πολυκατοικία και δύο διοικητικά κτίρια.

Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν 15 φορές οικισμούς της περιφέρειας, ενώ 767 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 48 παιδιά, απομακρύνθηκαν από περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Τέσσερις τραυματίες στο Τσερνίχιβ

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικά drones τύπου Gerbera έπληξαν την κοινότητα Σεμενίβκα.

Οι επιθέσεις της 31ης Ιουλίου ακολούθησαν μία από τις φονικότερες μαζικές ρωσικές επιδρομές των τελευταίων ημερών, την ώρα που οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και καταγραφής των καταστροφών σε πολλές περιοχές της χώρας.