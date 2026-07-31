Φωτιά στη Βοιωτία: Εκκενώνονται Προσήλι και Πόρτο Γερμενό

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Εκκενώνονται οι περιοχές Προσήλι και Πόρτο Γερμενό λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτίας.

Πριν από λίγο, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των δύο αυτών περιοχών ενημερώθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα.

«Ενεργοποίηση. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προσήλι & Πόρτο Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη Βοιωτία

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτίας.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού, λόγω ισχυρών αναταράξεων.

Σημειώνεται ότι κοντά στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, για την απομάκρυνση πολιτών, βρίσκονται ένα πυροσβεστικό πλοίο που κατέφθασε από το λιμάνι του Πειραιά και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR που κατέφθασε από το λιμάνι της Πάτρας, ιδιωτικά σκάφη καθώς και ένα σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Τα μηνύματα του 112

Στις 15:30 εκδόθηκε μήνυμα από 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Προσήλι και Πόρτο Γερμενό με κατεύθυνση προς Μάνδρα μέσω Βιλίων.

Νωρίτερα, στις 14:07, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Πόρτο Γερμενό.

Στις 9:37 το πρωί είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).