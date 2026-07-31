Ισπανία: Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες

Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των δυνάμεων ασφαλείας. Αυτός ο αριθμός υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν που καταγράφηκε κατά την προηγούμενη μεταναστευτική κρίση στην αυτόνομη πόλη τον Μάιο του 2021, όταν εκτιμήθηκε ότι περισσότεροι από 10.000 μετανάστες διέφυγαν τους συνοριακούς ελέγχους.

Ο τρέχων αριθμός εισόδων – τον οποίο ορισμένες πηγές ανεβάζουν σε σχεδόν 50.000 – ουσιαστικά θα αύξανε τον πληθυσμό του θύλακα κατά σχεδόν 50%, όπου είναι εγγεγραμμένοι 83.600 άνθρωποι.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ταξιδεύει σήμερα στην αυτόνομη πόλη, ενώ ο αριθμός των νεκρών μεταναστών που πέθαναν προσπαθώντας να κολυμπήσουν στον θύλακα έχει αυξηθεί σε 19.

Σύμφωνα με την El Pais, εκατοντάδες μετανάστες που είχαν εισέλθει παράτυπα στη Θέουτα τις τελευταίες ώρες άρχισαν να επιστρέφουν στο Μαρόκο σήμερα από το ίδιο σημείο που εισήλθαν, τον συνοριακό κυματοθραύστη που χωρίζει την αυτόνομη πόλη. Οι ίδιοι οι μετανάστες καθοδηγούνται από τον στρατό για να προσδιοριστεί η ασφαλής διαδρομή επιστροφής.

Η αστυνομία έχει περιφράξει το κέντρο της Θέουτα

Αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας και της Τοπικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλο το κέντρο της Θέουτα από νωρίς το πρωί για να απομακρύνουν τους μετανάστες από την περιοχή πριν από την άφιξη του πρωθυπουργού και έχουν περιφράξει τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει.

Έτσι, οι αρχές έχουν περιφράξει το τμήμα της λεωφόρου Alcalde Sánchez Prado όπου βρίσκεται το Αυτόνομο Μέγαρο, το μέρος όπου ο Πρόεδρος της Πόλης, Juan Vivas, θα υποδεχτεί τον Σάντσεθ στις 12:00.

Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίες καθαριότητας της πόλης καθαρίζουν τις παραλίες και τους δρόμους κοντά στο Δημαρχείο για να είναι έτοιμοι.

Μέχρι τώρα, μια τέτοια ανάπτυξη δεν είχε συμβεί στο κέντρο της πόλης, όπου χιλιάδες μετανάστες συνεχίζουν να περιπλανώνται.

Η Γαλλία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μεταναστευτικής κρίσης με το Μαρόκο

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνοριακοί έλεγχοι με την Ισπανία θα ενισχυθούν και ότι βρίσκεται σε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση σχετικά με την κρίση της μαζικής άφιξης μεταναστών από το Μαρόκο στην ισπανική πόλη Θέουτα της Βόρειας Αφρικής.

«Δεδομένης της κατάστασης που παρατηρείται στον θύλακα της Θέουτα, έχω δώσει από χθες το βράδυ οδηγίες για την άμεση ενίσχυση των ελέγχων στα ισπανικά σύνορα. Επιπλέον, έχω ενεργοποιήσει τη Συνοριακή Δύναμη Ταχείας Επέμβασης για τη διενέργεια ενδελεχών ελέγχων», δήλωσε ο Νούνιες στον λογαριασμό του στο Twitter.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο RTL, ο υπουργός τόνισε ότι είχε ήδη επικοινωνήσει με τον Ισπανό ομόλογό του την Πέμπτη και ότι σχεδίαζε να μιλήσει ξανά μαζί του σήμερα σχετικά με την εξέλιξη των μαζικών αφίξεων μεταναστών στη Θέουτα σε μια προσπάθεια να περάσουν παράνομα στην Ισπανία.