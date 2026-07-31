Ισπανία: Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΙΣΠΑΝΙΑ ΘΕΟΥΤΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ την προηγούμενη μεταναστευτική κρίση του 2021 και θα αύξανε τον πληθυσμό του θύλακα κατά σχεδόν 50%.- Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ταξιδεύει σήμερα στην αυτόνομη πόλη, ενώ ο αριθμός των νεκρών μεταναστών που πέθαναν προσπαθώντας να κολυμπήσουν στον θύλακα έχει αυξηθεί σε 19.- Εκατοντάδες μετανάστες άρχισαν να επιστρέφουν στο Μαρόκο, καθοδηγούμενοι από τον στρατό, ενώ η αστυνομία έχει περιφράξει το κέντρο της Θέουτα για να απομακρύνει τους μετανάστες πριν από την άφιξη του πρωθυπουργού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των δυνάμεων ασφαλείας. Αυτός ο αριθμός υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν που καταγράφηκε κατά την προηγούμενη μεταναστευτική κρίση στην αυτόνομη πόλη τον Μάιο του 2021, όταν εκτιμήθηκε ότι περισσότεροι από 10.000 μετανάστες διέφυγαν τους συνοριακούς ελέγχους.

Ισπανία: 18 νεκροί μετανάστες και ανάπτυξη στρατού στην Θέουτα – Παρακαλούν να μην τους στείλουν πίσω στο Μαρόκο

Ο τρέχων αριθμός εισόδων – τον οποίο ορισμένες πηγές ανεβάζουν σε σχεδόν 50.000 – ουσιαστικά θα αύξανε τον πληθυσμό του θύλακα κατά σχεδόν 50%, όπου είναι εγγεγραμμένοι 83.600 άνθρωποι.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ταξιδεύει σήμερα στην αυτόνομη πόλη, ενώ ο αριθμός των νεκρών μεταναστών που πέθαναν προσπαθώντας να κολυμπήσουν στον θύλακα έχει αυξηθεί σε 19.

Πλεύρης για Θέουτα: Τα κυκλώματα καραδοκούν – Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο

Σύμφωνα με την El Pais, εκατοντάδες μετανάστες που είχαν εισέλθει παράτυπα στη Θέουτα τις τελευταίες ώρες άρχισαν να επιστρέφουν στο Μαρόκο σήμερα από το ίδιο σημείο που εισήλθαν, τον συνοριακό κυματοθραύστη που χωρίζει την αυτόνομη πόλη. Οι ίδιοι οι μετανάστες καθοδηγούνται από τον στρατό για να προσδιοριστεί η ασφαλής διαδρομή επιστροφής.

Ισπανία Θέουτα
Φωτογραφία: Associated Press

Η αστυνομία έχει περιφράξει το κέντρο της Θέουτα

Αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας και της Τοπικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλο το κέντρο της Θέουτα από νωρίς το πρωί για να απομακρύνουν τους μετανάστες από την περιοχή πριν από την άφιξη του πρωθυπουργού και έχουν περιφράξει τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει.

Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες εισέρχονται, διπλωματικός «πόλεμος» με Ιταλία – Αναπτύχθηκε ο στρατός στην περιοχή

Έτσι, οι αρχές έχουν περιφράξει το τμήμα της λεωφόρου Alcalde Sánchez Prado όπου βρίσκεται το Αυτόνομο Μέγαρο, το μέρος όπου ο Πρόεδρος της Πόλης, Juan Vivas, θα υποδεχτεί τον Σάντσεθ στις 12:00.

Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίες καθαριότητας της πόλης καθαρίζουν τις παραλίες και τους δρόμους κοντά στο Δημαρχείο για να είναι έτοιμοι.

Μέχρι τώρα, μια τέτοια ανάπτυξη δεν είχε συμβεί στο κέντρο της πόλης, όπου χιλιάδες μετανάστες συνεχίζουν να περιπλανώνται.

Η Γαλλία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μεταναστευτικής κρίσης με το Μαρόκο

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνοριακοί έλεγχοι με την Ισπανία θα ενισχυθούν και ότι βρίσκεται σε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση σχετικά με την κρίση της μαζικής άφιξης μεταναστών από το Μαρόκο στην ισπανική πόλη Θέουτα της Βόρειας Αφρικής.

«Δεδομένης της κατάστασης που παρατηρείται στον θύλακα της Θέουτα, έχω δώσει από χθες το βράδυ οδηγίες για την άμεση ενίσχυση των ελέγχων στα ισπανικά σύνορα. Επιπλέον, έχω ενεργοποιήσει τη Συνοριακή Δύναμη Ταχείας Επέμβασης για τη διενέργεια ενδελεχών ελέγχων», δήλωσε ο Νούνιες στον λογαριασμό του στο Twitter.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο RTL, ο υπουργός τόνισε ότι είχε ήδη επικοινωνήσει με τον Ισπανό ομόλογό του την Πέμπτη και ότι σχεδίαζε να μιλήσει ξανά μαζί του σήμερα σχετικά με την εξέλιξη των μαζικών αφίξεων μεταναστών στη Θέουτα σε μια προσπάθεια να περάσουν παράνομα στην Ισπανία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ