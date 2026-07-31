Αργολίδα: Νέα φωτιά στην περιοχή Χινίτσα – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Αργολίδα για δεύτερο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Χινίτσα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς εστάλη πριν από λίγο προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Χινίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει συγκεκριμένα το μήνυμα του 112.