Αργολίδα: Νέα φωτιά στην περιοχή Χινίτσα – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Νέος συναγερμός σήμανε στην Αργολίδα το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Χινίτσα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέος συναγερμός σήμανε στην Αργολίδα για δεύτερο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Χινίτσα.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Λόγω της φωτιάς εστάλη πριν από λίγο προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Αργολίδα για δεύτερο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Χινίτσα.

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Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς εστάλη πριν από λίγο προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Χινίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει συγκεκριμένα το μήνυμα του 112.

 

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