Αργολίδα: Νέα φωτιά στην περιοχή Χινίτσα – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Νέος συναγερμός σήμανε στην Αργολίδα για δεύτερο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Χινίτσα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Μήνυμα από το 112
Λόγω της φωτιάς εστάλη πριν από λίγο προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Χινίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει συγκεκριμένα το μήνυμα του 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Χινίτσα της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026