Βοιωτία: Συγκλονιστικά πλάνα από ψηλά της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο – Βίντεο από το drone και το συντονιστικό ελικόπτερο

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Αντιμέτωπες με δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Βοιωτία, ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι Θήβας.

Στη φωτιά στο Καλαμάκι εστάλη νωρίτερα το πρωί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων

Σημειώνεται ότι στην περιοχή, που σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.

Τα πλάνα από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και από το drone για την φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, είναι συγκλονιστικά και καταγράφουν το μέγεθος του πύρινου μετώπου και τους πυκνούς καπνούς που έχουν «πνίξει» την περιοχή.

Δεύτερο μέτωπο στην Ξηρονομή

Το δεύτερο πύρινο μέτωπο στη Βοιωτία, είναι αυτό που μαίνεται σε αγροτοδασική περιοχή Ξηρονομή.

Επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την επιχείρηση των εναερίων μέσων.

Νωρίτερα, εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβραίνα.