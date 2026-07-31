Βοιωτία: Συγκλονιστικά πλάνα από ψηλά της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο – Βίντεο από το drone και το συντονιστικό ελικόπτερο

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Βοιωτία αντιμετωπίζουν δύο ενεργά πύρινα μέτωπα, ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι Θήβας, με μηνύματα του 112 να έχουν εκδοθεί για απομάκρυνση κατοίκων σε πληγείσες περιοχές. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

φωτιά Βοιωτία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντιμέτωπες με δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Βοιωτία, ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι Θήβας.
  • Μηνύματα από το 112 εστάλησαν για απομάκρυνση κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο στο Καλαμάκι και από τις περιοχές Αλυκής και Αγίου Νικολάου στην Ξηρονομή.
  • Στα σημεία επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα και οχήματα, υποστηριζόμενοι από εναέρια μέσα, ωστόσο ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αντιμέτωπες με δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Βοιωτία, ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι Θήβας.

Βοιωτία: 2 μέτωπα φωτιάς – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στη φωτιά στο Καλαμάκι εστάλη νωρίτερα το πρωί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων

Βοιωτία: Νέο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά – «Αν είστε στον Άγιο Βασίλειο, απομακρυνθείτε προς Καπαρέλλι»

Σημειώνεται ότι στην περιοχή, που σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.

Τα πλάνα από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και από το drone για την φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, είναι συγκλονιστικά και καταγράφουν το μέγεθος του πύρινου μετώπου και τους πυκνούς καπνούς που έχουν «πνίξει» την περιοχή.

Βοιωτία: Νέο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά – Εκκένωση της Ξηρονομής

Δεύτερο μέτωπο στην Ξηρονομή

Το δεύτερο πύρινο μέτωπο στη Βοιωτία, είναι αυτό που μαίνεται σε αγροτοδασική περιοχή Ξηρονομή.

Επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την επιχείρηση των εναερίων μέσων.

Νωρίτερα, εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Δομβραίνα.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ