Μάνος Νιφλής: «Κλείνει η σεζόν για εμένα – Είναι η πρώτη χρονιά που σηκώθηκα τέσσερις το πρωί και δεν βαρυγκόμησα ούτε μία στιγμή»

Ο Μάνος Νιφλής αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές της πρωινής εκπομπής του OPEN, «Ώρα Ελλάδος», για τη φετινή σεζόν, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για αυτή τη τηλεοπτική χρονιά. Ο παρουσιαστής ανανέωσε το ραντεβού του με το κοινό, δηλώνοντας ότι οι καλύτερες εκπομπές «είναι αυτές που έρχονται». 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Μάνος Νιφλής
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, ο Μάνος Νιφλής αποχαιρέτησε για τη φετινή σεζόν τους τηλεθεατές της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του OPEN «Ώρα Ελλάδος».
  • Ο παρουσιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι η πρώτη χρονιά που σηκώθηκα τέσσερις το πρωί και δεν βαρυγκόμησα ούτε μία στιγμή».
  • Ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, τονίζοντας πως «οι καλύτερες εκπομπές είναι μπροστά μας, είναι αυτές που έρχονται».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, ο Μάνος Νιφλής αποχαιρέτησε για τη φετινή σεζόν του τηλεθεατές της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του OPEN «Ώρα Ελλάδος». Ο παρουσιαστής στο τέλος της εκπομπής, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι η πρώτη χρονιά που σηκώθηκα τέσσερις το πρωί και δεν βαρυγκόμησα ούτε μία στιγμή», ενώ ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, τονίζοντας πως «οι καλύτερες εκπομπές είναι μπροστά μας, είναι αυτές που έρχονται».

Συγκεκριμένα, ο Μάνος Νιφλή αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές είπε πως: «Κλείνει η σεζόν για εμένα. Είναι η πρώτη χρονιά της επιστροφής μου στο OPEN. Αλήθεια το λέω, είναι η πρώτη χρονιά που σηκώθηκα τέσσερις το πρωί και δεν βαρυγκόμησα ούτε μία στιγμή, ούτε μία ημέρα για να πάω στη δουλειά μου».

«Αυτό είναι, για όσους το έχουν ζήσει να σηκώνονται τόσο βάναυσες ώρες, το μεγαλύτερο επαγγελματικό δώρο που μπορεί να σου δοθεί. Οι καλύτερες εκπομπές, πώς λένε και οι πολιτικοί, είναι μπροστά μας, είναι αυτές που έρχονται», συνέχισε ο παρουσιαστής.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ