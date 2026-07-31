Μάνος Νιφλής: «Κλείνει η σεζόν για εμένα – Είναι η πρώτη χρονιά που σηκώθηκα τέσσερις το πρωί και δεν βαρυγκόμησα ούτε μία στιγμή»

Το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, ο Μάνος Νιφλής αποχαιρέτησε για τη φετινή σεζόν του τηλεθεατές της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του OPEN «Ώρα Ελλάδος». Ο παρουσιαστής στο τέλος της εκπομπής, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι η πρώτη χρονιά που σηκώθηκα τέσσερις το πρωί και δεν βαρυγκόμησα ούτε μία στιγμή», ενώ ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, τονίζοντας πως «οι καλύτερες εκπομπές είναι μπροστά μας, είναι αυτές που έρχονται».

Συγκεκριμένα, ο Μάνος Νιφλή αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές είπε πως: «Κλείνει η σεζόν για εμένα. Είναι η πρώτη χρονιά της επιστροφής μου στο OPEN. Αλήθεια το λέω, είναι η πρώτη χρονιά που σηκώθηκα τέσσερις το πρωί και δεν βαρυγκόμησα ούτε μία στιγμή, ούτε μία ημέρα για να πάω στη δουλειά μου».

«Αυτό είναι, για όσους το έχουν ζήσει να σηκώνονται τόσο βάναυσες ώρες, το μεγαλύτερο επαγγελματικό δώρο που μπορεί να σου δοθεί. Οι καλύτερες εκπομπές, πώς λένε και οι πολιτικοί, είναι μπροστά μας, είναι αυτές που έρχονται», συνέχισε ο παρουσιαστής.