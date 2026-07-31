Μίνα Καραμήτρου: Το συγκινητικό αντίο στον αέρα του OPEN – «Σας αγαπώ όλους, σας τιμώ όλους, σας έχω μέσα στην καρδιά μου»

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Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της Μίνας Καραμήτρου στον αέρα του OPEN.

Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο στο κανάλι της Παιανίας.

«Σας αγαπώ όλους, σας τιμώ όλους, σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Χρήστο εσένα σε αγαπώ πιο πολύ από όλους», είπε αναφερόμενη στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή του OPEN.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους τεχνικούς του σταθμού. Ο Νίκος Στραβελάκης ευχαρίστησε με τη σειρά του όλους τους συνεργάτες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ενώ είπε για τη συμπαρουσιάστριά του: «Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ».