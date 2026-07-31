Μίνα Καραμήτρου: Το συγκινητικό αντίο στον αέρα του OPEN – «Σας αγαπώ όλους, σας τιμώ όλους, σας έχω μέσα στην καρδιά μου»

Η Μίνα Καραμήτρου πραγματοποίησε σήμερα την τελευταία της εμφάνιση στον αέρα του OPEN, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο στο κανάλι της Παιανίας. Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της, εκφράζοντας την αγάπη της και αναφερόμενη ειδικά στον Γενικό Διευθυντή του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, και στους τεχνικούς του σταθμού. Ο Νίκος Στραβελάκης ευχαρίστησε επίσης τη συμπαρουσιάστριά του για τη συνεργασία τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της Μίνας Καραμήτρου στον αέρα του OPEN, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο στο κανάλι της Παιανίας.
  • Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της, δηλώνοντας: «Σας αγαπώ όλους, σας τιμώ όλους, σας έχω μέσα στην καρδιά μου».
  • Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο και στους τεχνικούς του σταθμού, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης την ευχαρίστησε με τη σειρά του.

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Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της Μίνας Καραμήτρου στον αέρα του OPEN.

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Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο στο κανάλι της Παιανίας.

«Σας αγαπώ όλους, σας τιμώ όλους, σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Χρήστο εσένα σε αγαπώ πιο πολύ από όλους», είπε αναφερόμενη στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή του OPEN.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους τεχνικούς του σταθμού. Ο Νίκος Στραβελάκης ευχαρίστησε με τη σειρά του όλους τους συνεργάτες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ενώ είπε για τη συμπαρουσιάστριά του: «Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ».

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