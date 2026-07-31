Αργολίδα: Βελτιωμένη η εικόνα από τη φωτιά στη Χινίτσα – Με σκάφη μεταφέρθηκαν πολίτες σε παραλία

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Χινίτσα, στην Αργολίδα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 σε αγροτοδασική έκταση, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, έχει μεταφερθεί ήδη αρκετός κόσμος στην παραλία της Λιβαδόστρας από σκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού και ιδιωτών. Η προσπάθεια είναι να απομακρυνθούν οι πάντες, ακόμα και εκείνοι που δεν θέλουν.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί και αποτελούνται από 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Ερμιονίδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Νωρίτερα εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Χινίτσας με κατεύθυνση προς Πόρτο Χέλι.