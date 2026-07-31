Κωνσταντίνος Αργυρός: Χαμός στην Κεφαλονιά με τον τραγουδιστή – Ξεσήκωσε τον κόσμο με τα κομμάτια του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στην Κεφαλονιά και κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Η πρωτοβουλία του ενθουσίασε το κοινό, το οποίο χόρεψε στους ρυθμούς των κομματιών του. 

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Κωνσταντίνος Αργυρός
Φωτογραφία: Instagram/argiros_konstantinos
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυτές τις ημέρες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός απολαμβάνει τις ομορφιές της Κεφαλονιάς, ενώ με μία αυθόρμητη κίνησή του γέμισε με χαρά πολίτες που βρίσκονται στο νησί.
  • Στη διάρκεια βραδινής εξόδου του στη Κεφαλονιά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε ζωντανά μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το «Ελεύθερος» και το «Μαζί σου».
  • Ο κόσμος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο ίδιο σημείο ενθουσιάστηκε με την πρωτοβουλία του.

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένας καλλιτέχνης που με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή κατάφερε όχι απλώς να ξεχωρίσει, αλλά να λατρευτεί από τον κόσμο, και πλέον γεμίζει στάδια όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Αυτές τις ημέρες, ο αγαπημένος ερμηνευτής απολαμβάνει τις ομορφιές της Κεφαλονιάς, ενώ με μία αυθόρμητη κίνησή του γέμισε με χαρά πολίτες που βρίσκονται στο νησί.

Σύμφωνα με το InKefalonia.gr, στη διάρκεια βραδινής εξόδου του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε το μικρόφωνο, χωρίς να είναι προγραμματισμένο, και ερμήνευσε ζωντανά μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Όπως ήταν φυσικό, ο κόσμος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο ίδιο σημείο με τον επιτυχημένο καλλιτέχνη, ενθουσιάστηκε με την πρωτοβουλία του. Όπως μπορούμε να δούμε και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, πολλοί σήκωσαν τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τη στιγμή, αλλά και ξεκίνησαν να χορεύουν στον ρυθμό των μεγάλων επιτυχιών του.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευσε το «Ελεύθερος», καθώς και το «Μαζί σου». 

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