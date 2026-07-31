Κωνσταντίνος Αργυρός: Χαμός στην Κεφαλονιά με τον τραγουδιστή – Ξεσήκωσε τον κόσμο με τα κομμάτια του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένας καλλιτέχνης που με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή κατάφερε όχι απλώς να ξεχωρίσει, αλλά να λατρευτεί από τον κόσμο, και πλέον γεμίζει στάδια όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Αυτές τις ημέρες, ο αγαπημένος ερμηνευτής απολαμβάνει τις ομορφιές της Κεφαλονιάς, ενώ με μία αυθόρμητη κίνησή του γέμισε με χαρά πολίτες που βρίσκονται στο νησί.

Σύμφωνα με το InKefalonia.gr, στη διάρκεια βραδινής εξόδου του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε το μικρόφωνο, χωρίς να είναι προγραμματισμένο, και ερμήνευσε ζωντανά μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Όπως ήταν φυσικό, ο κόσμος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο ίδιο σημείο με τον επιτυχημένο καλλιτέχνη, ενθουσιάστηκε με την πρωτοβουλία του. Όπως μπορούμε να δούμε και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, πολλοί σήκωσαν τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τη στιγμή, αλλά και ξεκίνησαν να χορεύουν στον ρυθμό των μεγάλων επιτυχιών του.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευσε το «Ελεύθερος», καθώς και το «Μαζί σου».