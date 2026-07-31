Φαίη Σκορδά: «Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια εδώ και χρόνια…» – Το σημαντικό μήνυμα της παρουσιάστριας

Η Φαίη Σκορδά απηύθυνε ένα σημαντικό μήνυμα στους ακολούθους της στο Instagram, μιλώντας τους για την εθελοντική αιμοδοσία. Η παρουσιάστρια, η οποία είναι εθελόντρια αιμοδότρια, τόνισε την κρισιμότητα της περιόδου για την Ελλάδα σχετικά με τις ανάγκες σε αίμα.

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Lifestyle

Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: Instagram/fayskorda
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Φαίη Σκορδά έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα για την αιμοδοσία, ενώ ανέφερε πως «Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια εδώ και χρόνια».
  • Τόνισε ότι η περίοδος που έρχεται για την Ελλάδα «είναι πολύ κρίσιμη σχετικά με το αίμα».
  • Κάλεσε τους πολίτες να αφιερώσουν «10 λεπτά από τον χρόνο σας» πριν τις διακοπές, καθώς «έτσι μπορούμε να σώσουμε τρεις ανθρώπινες ζωές».

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Ένα σημαντικό μήνυμα θέλησε να στείλει η Φαίη Σκορδά στους ακολούθους της στο Instagram, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, σχετικά με την αιμοδοσία. Μάλιστα, η επιτυχημένη παρουσιάστρια ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε με την μορφή του story στην πλατφόρμα, πως η ίδια είναι εθελόντρια αιμοδότρια.

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Μιλώντας στους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Φαίη Σκορδά είπε πως: «Καλημέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια εδώ και χρόνια. Έτυχε να μιλήσω πριν από λίγη ώρα με τους ανθρώπους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και συζητούσαμε ότι αυτή η περίοδος τώρα που έρχεται για την Ελλάδα, για την χώρα μας, είναι πολύ κρίσιμη σχετικά με το αίμα».

«Οπότε σκέφτηκα να κάνω μία υπενθύμιση για εσάς που είστε εθελοντές αιμοδότες ή θα θέλατε να γίνετε, από 18 μέχρι 65 ετών, να αφιερώσετε πριν φύγετε για διακοπές 10 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί έτσι μπορούμε να σώσουμε τρεις ανθρώπινες ζωές και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που περιμένουν στα νοσοκομεία. Δίνουμε αίμα, προσφέρουμε ζωή», εξήγησε η παρουσιάστρια αμέσως μετά.

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