Φαίη Σκορδά: «Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια εδώ και χρόνια…» – Το σημαντικό μήνυμα της παρουσιάστριας

Ένα σημαντικό μήνυμα θέλησε να στείλει η Φαίη Σκορδά στους ακολούθους της στο Instagram, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, σχετικά με την αιμοδοσία. Μάλιστα, η επιτυχημένη παρουσιάστρια ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε με την μορφή του story στην πλατφόρμα, πως η ίδια είναι εθελόντρια αιμοδότρια.

Μιλώντας στους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Φαίη Σκορδά είπε πως: «Καλημέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια εδώ και χρόνια. Έτυχε να μιλήσω πριν από λίγη ώρα με τους ανθρώπους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και συζητούσαμε ότι αυτή η περίοδος τώρα που έρχεται για την Ελλάδα, για την χώρα μας, είναι πολύ κρίσιμη σχετικά με το αίμα».

«Οπότε σκέφτηκα να κάνω μία υπενθύμιση για εσάς που είστε εθελοντές αιμοδότες ή θα θέλατε να γίνετε, από 18 μέχρι 65 ετών, να αφιερώσετε πριν φύγετε για διακοπές 10 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί έτσι μπορούμε να σώσουμε τρεις ανθρώπινες ζωές και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που περιμένουν στα νοσοκομεία. Δίνουμε αίμα, προσφέρουμε ζωή», εξήγησε η παρουσιάστρια αμέσως μετά.