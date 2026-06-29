Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου

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Την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, δημοσίευσε η τηλεπαρουσιάστρια Φαίη Σκορδά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το τριήμερο που πέρασε στην Πάρο μαζί με τον αγαπημένο της, με αφορμή την παρουσία τους στην τελετή για την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Δείχνουν δημόσια τον έρωτά τους

Υπενθυμίζεται πως από το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου είχαν κυκλοφορήσει οι πρώτες φωτογραφίες από την άφιξη του ζευγαριού σε beach bar του νησιού, όπου κατέφθασαν χέρι χέρι, επιβεβαιώνοντας τη διακριτική αλλά σταθερή κοινή τους παρουσία.

Όπως όλα δείχνουν, οι δυο τους εμφανίζονται πλέον πιο χαλαροί και δεν διστάζουν να δείξουν δημόσια τον έρωτά τους, κάνοντας σταδιακά πιο ανοιχτή την παρουσία τους στα social media.

Στη νέα της ανάρτηση, η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε επίσης εικόνες με τον αρχιτέκτονα σύντροφό της, στις οποίες τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

«Ένα σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη, όρκους αιώνιας πίστης, φίλους, ωραίες συναντήσεις και λίγες νότες ξενοιασιάς…Η ζωή είναι στιγμές!», έγραψε στην ανάρτησή της η Φαίη Σκορδά.