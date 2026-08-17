Χέιντεν Πανετιέρ: Πέθανε σε ηλικία 36 ετών το «κορίτσι-θαύμα» του Χόλιγουντ – Από τη δόξα του «Heroes» στις προσωπικές μάχες

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Σοκ και θλίψη προκαλεί στον κόσμο του Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου της δημοφιλούς Αμερικανίδας ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ, η οποία «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών, έχοντας διαγράψει μια λαμπρή πορεία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο πατέρας της Πανετιέρ, Σκιπ, ανακοίνωσε τον θάνατο της ηθοποιού μέσω δήλωσης που παραχωρήθηκε στο ABC News την Κυριακή.

«Με βαθύτατη θλίψη μοιραζόμαστε την τραγική απώλεια της αγαπημένης μας Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης που έφερε αμέτρητη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώριζαν – και στα εκατομμύρια που παρακολουθούσαν την πορεία της στην οθόνη».

Δεν ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου, ενώ ο εκπρόσωπος τύπου της Χέιντεν Πανετιέρ δεν απάντησε αμέσως σε σχετικό αίτημα του Associated Press.

Μια πολυετής και επιτυχημένη καριέρα

Η Πανετιέρ είχε μια πολυδιάστατη καριέρα που ξεκίνησε το 1996 ως παιδί-θαύμα. Μεταξύ των συμμετοχών της ήταν η φωνή της Dot στην ταινία «A Bug’s Life», η ταινία «Remember the Titans» και το «Scream 4».



Ο ρόλος της ως μαζορέτα με υπερδυνάμεις στη σειρά «Heroes» εκτόξευσε τη φήμη της, με τη σειρά να περιστρέφεται γύρω από τη χαρακτηριστική φράση: «Σώσε τη μαζορέτα, σώσε τον κόσμο».

Hayden Panettiere, best known for her roles in “Heroes” and “Nashville,” has died at 36 💔 https://t.co/8kkmtCJMiO pic.twitter.com/Zk25kHGN2O — TMZ (@TMZ) August 17, 2026



Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά «Nashville», ενώ αργότερα επανέλαβε τον ρόλο της ως Κίρμπι Ριντ στο «Scream VI», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2023.

Οι προσωπικές μάχες, το βιβλίο και η επιστροφή

Η ηθοποιός υπήρξε ανοιχτή σχετικά με τις μάχες που έδινε με τον εθισμό στο αλκοόλ και την κατάθλιψη, ειδικά μετά τη γέννηση της κόρης της το 2014.

Στα απομνημονεύματά της που κυκλοφόρησαν φέτος με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», έγραψε για την απόφασή της να παραχωρήσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της στον πρώην σύντροφό της, τον πυγμάχο Βλαντίμιρ Κλίτσκο.

Hayden Panettiere, who starred in “Remember the Titans” as a child actor and rose to fame in the sci-fi series “Heroes,” has died at the age of 36, her representative confirmed to CBS News. “It is with profound sadness that we share the tragic passing of our beloved Hayden,”… pic.twitter.com/7ehM9vKuAH — CBS News (@CBSNews) August 17, 2026



Το βιβλίο της κάλυπτε τις ανοδικές και καθοδικές στιγμές της ζωής της: από τα παιδικά της χρόνια ως εργαζόμενη ηθοποιός μέχρι τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πίσω από τις κάμερες, συμπεριλαμβανομένης της πάλης με τον αλκοολισμό, την κατάθλιψη, τις κακοποιητικές σχέσεις και τις έντονες πιέσεις του να μεγαλώνει κανείς στη βιομηχανία του θεάματος.

Έπειτα από χρόνια δυσκολιών, η Πανετιέρ είχε επιστρέψει στο προσκήνιο πριν από τον θάνατό της, σημειώνοντας την επιτυχία του βιβλίου της, το οποίο έφτασε στο Νο 4 της λίστας των best-seller των New York Times.

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Στις 27 Μαΐου, είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ααααα! Στη λίστα των best seller των New York Times! Τι τρελή διαδρομή ήταν αυτή. Σας ευχαριστώ όλους για όλη την υποστήριξη!».

Στις 27 Ιουλίου, προέβη στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, χαμογελώντας δίπλα στον φωτογράφο Ράνταλ Σλάβιν, τη οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Όμορφες στιγμές και καλοί φίλοι».