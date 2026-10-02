ΗΠΑ: Συνελήφθη κυβερνητικός υπάλληλος για φερόμενη παροχή υλικής υποστήριξης στους Χούθι

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Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη σύλληψη του 51χρονου Άστον Χαμέντ Ελαμπούτι, υπαλλήλου του υπουργείου Ενέργειας, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να παράσχει υλική υποστήριξη στους Χούθι της Υεμένης.

A Richland, Washington, man who worked for the U.S. Department of Energy has been arrested and charged in federal court with attempting to provide material support or resources to the Houthis, a designated foreign terrorist organization.#News https://t.co/RXHKM7YGKK — CBS2 News (@CBS2Boise) October 1, 2026

«Όπως καταγγέλλεται, υπάλληλος της αμερικανικής κυβέρνησης ταξίδεψε στο εξωτερικό και αξιοποίησε την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους Χούθι», δήλωσε ο Τζον Α. Άιζενμπεργκ, βοηθός γενικός εισαγγελέας αρμόδιος για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ελαμπούτι φέρεται να προμηθεύτηκε υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και drones ικανών να μεταφέρουν εκρηκτικά.

Ο Ελαμπούτι αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στις 2 Οκτωβρίου στην πολιτεία Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την καταγγελία του υπουργείου Δικαιοσύνης, το 2025 ταξίδεψε με υπηρεσιακό διαβατήριο από την Ουάσινγκτον στο Ομάν και στη συνέχεια πέρασε τα σύνορα με την Υεμένη, με σκοπό να μεταβεί στη Σαναά.