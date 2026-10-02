Καρυστιανού: Μου λείπει η μυρωδιά, η φωνή και τα αστεία της Μάρθης

Η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στην κόρη της, Μάρθη, και μίλησε για την απουσία της. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την είχε ενθαρρύνει να ταξιδέψει με το τρένο και εξήγησε τι θα ήθελε να είχε συμβεί διαφορετικά πριν από το δυστύχημα.

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Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω»
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για την κόρη της, Μάρθη, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών, περιγράφοντας πόσο της λείπει.
  • Ανέφερε ότι είχε ενθαρρύνει την κόρη της να ταξιδέψει με το τρένο, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Πάρε το τρένο».
  • Τόνισε ότι, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα ήθελε το τρένο να μην είχε ξεκινήσει από τη Λάρισα και οι επιβάτες να είχαν συνεχίσει το ταξίδι τους με λεωφορεία.

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Στην κόρη της, Μάρθη, η οποία έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού, κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπομπής της νέας σεζόν του «Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

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Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για την απουσία της κόρης της και περιέγραψε τι θα της έλεγε εάν μπορούσε να έχει ξανά για λίγα λεπτά μαζί της.

«Θα της έλεγα ότι μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπει η φωνή της, μου λείπει η μυρωδιά της, μου λείπουν τα αστεία της».

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«Εγώ την ενθάρρυνα – Της είπα: “Πάρε το τρένο”»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην απόφαση της Μάρθης να ταξιδέψει με το τρένο και αποκάλυψε ότι εκείνη την είχε ενθαρρύνει να επιλέξει το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς.

«Εγώ την ενθάρρυνα. Της είπα: “Πάρε το τρένο”. Αν μπορούσα για ένα λεπτό να γυρίσω πίσω, θα ήθελα να μην είχε ξεκινήσει το τρένο από τη Λάρισα, όπου έπαθε τη βλάβη. Να έρχονταν μετά όλοι με λεωφορείο».

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