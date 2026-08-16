Τζένη Μπότση: Ποζάρει με την κόρη της στην Ικαρία – «Φέτος για πρώτη φορά χορέψαμε Ικαριώτικο μαζί»

Στην Ικαρία για τις καλοκαιρινές της διακοπές βρίσκεται η Τζένη Μπότση, έχοντας μαζί της την κόρη της, Αλίκη.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, οι δυο τους βρέθηκαν στο χωριό Καρκινάγρι, όπου γιόρτασαν μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα στο πανηγύρι. Η ηθοποιός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την παραμονή της στην Ικαρία. Σε μερικά καρέ φαίνεται να ποζάρει μαζί με την κόρη της, με την οποία όπως αποκάλυψε χόρεψαν μαζί για πρώτη φορά Ικαριώτικο.

«15 Αυγούστου 2026. Ξυπνήσαμε στο Καρκιναγρι! Φτάσαμε στο σημείο 0! Εκεί που η ψυχή γεμίζει τόσο ώστε να αντέξει 365 μέρες .. μέχρι το επόμενο μαγικό ραντεβού. Προσκυνήσαμε , η Αλίκη κοινώνησε , και είπαμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Μετά ήρθε ο ζωμός. Ξεκίνησε το φαγοπότι ! Το πανηγύρι είχε ήδη αρχίσει! 6.Ηρεμια, χαρά, ευγνωμοσύνη. Και αγάπη …. Αργά ή γρήγορα σε όλους εμφανίζεται ο Διόνυσος !

Αυτός ο χορός ο κυκλωτικός , αυτός ο χορός που μας δένει ,αυτός ο ήχος που μιλάει στην ψυχή μας! Φέτος για πρώτη φορά ,δίπλα μου χόρεψε τον καριώτικο, το παιδί μου! Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα και ψυχή μου δύναμη ! Για όσους δεν το έχετε ζήσει να εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το μέρος…είναι η μουσική, το κρασί,οι άνθρωποι, οι φίλοι,η ανάγκη να βρεθούμε, να κοιταχτούμε και να πούμε…. 365 και σήμερα!» έγραψε η Τζένη Μπότση

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